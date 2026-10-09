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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

О.М.

09. 10. 2026. u 10:29

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ZA danas smo vam spremili zanimljive predloge.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: Tanjug/Chris Young/The Canadian Press via AP

Kladioničarski koktel

13.00 Mertens - Švjontek 2 (1,24)

17.30 Vitkovice - Dinamo Pardubice 2 (1,72)
18.00 Tomasov Mazovjecki - Fort Poznan 2 (1,34)
20.15 Bidgošć - Glivice 1 (1,33)

Ukupna kvota: 3,80

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