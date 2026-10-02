Turci u šoku posle Zvezde: Noć iz pakla u Beogradu!

Ovako su tamošnji mediji videli duel u Areni

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Crvena zvezda je u četvrtak veče ostvarila prvu pobedu u novoj sezoni Evrolige, pošto je u Beogradskoj areni savladala Anadolu Efes sa 77:72, a turski mediji utakmicu opisuju kao jednu od najtežih večeri za istanbulski klub.

Posebna pažnja posvećena je povredi Majka Džejmsa, koji je tokom treće četvrtine morao da napusti teren na nosilima. Turski medij „Haber Global“ svoj izveštaj naslovio je rečima „Noć iz pakla u Beogradu“, uz konstataciju da je Efes izgubio i utakmicu i jednog od svojih najvažnijih igrača.

Još direktniji bio je „Nefes“, koji je poraz istanbulskog velikana opisao kao „dvostruki udarac u Srbiji“, ističući da je Efes ostao bez pobede, ali i bez Džejmsa, koji se povredio tokom utakmice.

Džejms je u trećoj četvrtini, bez kontakta sa protivničkim igračem, ostao na parketu držeći se za nogu. Posle ukazane pomoći američki bek je na nosilima iznet sa terena. U tom trenutku imao je 11 poena, tri asistencije i jedan skok za 22 minuta i 30 sekundi igre.

Efes je potom saopštio da je povreda u predelu Ahilove tetive i da će Džejms biti podvrgnut detaljnim pregledima, posle kojih će biti poznato više informacija o njegovom stanju i daljem toku lečenja. Za sada nema zvanične potvrde koliko će iskusni plejmejker odsustvovati.

Ipak, ni sam poraz nije prošao bez velike drame.

Efes je u završnici uspeo da se vrati u utakmicu i pri rezultatu 73:71 imao je napad koji je mogao da donese preokret. Kolin Malkolm je, međutim, devet sekundi pre kraja promašio otvoren šut za vođstvo. Zvezda je potom preko Tajsona Kartera sa linije slobodnih bacanja stigla do 75:71 i mirno privela meč kraju.

Crveno-beli su tako stigli do prve pobede u sezoni, dok je Efes posle tri kola upisao drugi poraz. Najefikasniji u redovima turskog kluba bio je Džordan Lojd sa 17 poena i sedam skokova, dok je Dario Šarić dodao 13 poena i 10 skokova. Zvezdu je do trijumfa predvodio Čima Moneke sa 18 poena i sedam skokova.

Turski mediji zato duel u Beogradu ne posmatraju samo kroz rezultat 77:72, već kao noć u kojoj je Anadolu Efes doživeo dvostruki udarac – izgubio utakmicu, a potom sa zebnjom čeka i rezultate pregleda svog velikog pojačanja.