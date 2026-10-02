Vučić posetio manastir Manasiju: Poseban je osećaj biti na mestu koje vekovima čuva molitvu i dušu našeg naroda

NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, posetio je danas manastir Manasiju kod Despotovca i naveo da je mnogo uloženo u verske objekte.

Foto: Printskrin Informer TV

Deo posete objavljen je putem zvaničnog Instagram naloga:

"Posetio sam manastir Manasiju, našu veliku svetinju, gde čovek u tišini oseti mir, veru i snagu naših predaka. Poseban je osećaj biti na mestu koje vekovima čuva molitvu i dušu našeg naroda. Čuvajmo naše svetinje, veru i tradiciju i ostavimo ih u amanet našoj deci", poručio je Vučić.

Vučić je u manastirskoj crkvi celivao kovčeg sa moštima ktitora manastira despota Stefana Lazarevića i obišao trpezariju koja se renovira.

Iguman manastira Pavle naveo je da je ta trpezarija bila jedna od najvećih u Evropi kada je izgrađena, da je mogla da primi 300 ljudi i da se u njoj nalazila resavska prepisivačka škola.

Rekao je da trpezarija nije obnavljana 400 godina, otkako je izgorela u požaru i dodao da je u planu da se formira biblioteka.

Vučić je naveo da Manasija čudesno izgleda i da je u verske objekte mnogo uloženo, dodajući da je to ulaganje u mir i ljubav i u ono što su vaše vrednosti.

