Vučić posetio manastir Manasiju: Poseban je osećaj biti na mestu koje vekovima čuva molitvu i dušu našeg naroda
NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, posetio je danas manastir Manasiju kod Despotovca i naveo da je mnogo uloženo u verske objekte.
Deo posete objavljen je putem zvaničnog Instagram naloga:
"Posetio sam manastir Manasiju, našu veliku svetinju, gde čovek u tišini oseti mir, veru i snagu naših predaka. Poseban je osećaj biti na mestu koje vekovima čuva molitvu i dušu našeg naroda. Čuvajmo naše svetinje, veru i tradiciju i ostavimo ih u amanet našoj deci", poručio je Vučić.
Vučić je u manastirskoj crkvi celivao kovčeg sa moštima ktitora manastira despota Stefana Lazarevića i obišao trpezariju koja se renovira.
Iguman manastira Pavle naveo je da je ta trpezarija bila jedna od najvećih u Evropi kada je izgrađena, da je mogla da primi 300 ljudi i da se u njoj nalazila resavska prepisivačka škola.
Rekao je da trpezarija nije obnavljana 400 godina, otkako je izgorela u požaru i dodao da je u planu da se formira biblioteka.
Vučić je naveo da Manasija čudesno izgleda i da je u verske objekte mnogo uloženo, dodajući da je to ulaganje u mir i ljubav i u ono što su vaše vrednosti.
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