PRAZNA STOLICA, PRAZAN PROGRAM?
"STUDENTSKA" lista nije poslala zamenu na televizijsku debatu o ekonomiji, pa su njeni protivnici pred kamerama sami tumačili njen program.
Siniša Mali suočio je rezultate vlasti do 2012. godine sa današnjim platama i nezaposlenošću, dok je Dušan Nikezić odgovarao kritikama o troškovima života.
Iznete su i ozbiljne tvrdnje o poslovanju Dejana Šoškića, ali kandidata kojem se pripisuju premijerske ambicije nije bilo u studiju da odgovori.
Ko želi da vodi državu, ne može pred ekonomskim pitanjima da ostavi praznu stolicu.
Preporučujemo
VUČIĆ NASTAVLjA BITKU ZA SRBIJU Iz Aleksinca poslao moćne poruke: Pobedićemo ih olovkom, na najčistiji i najlepši način
02. 10. 2026. u 12:19 >> 15:41
"ZNAM KO SU NAM PRIJATELjI" Vučić o Srbiji, Putinu i svojoj politici
02. 10. 2026. u 12:51
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)