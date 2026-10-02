Politika

PRAZNA STOLICA, PRAZAN PROGRAM?

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02. 10. 2026. u 13:44

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"STUDENTSKA" lista nije poslala zamenu na televizijsku debatu o ekonomiji, pa su njeni protivnici pred kamerama sami tumačili njen program.

ПРАЗНА СТОЛИЦА, ПРАЗАН ПРОГРАМ?

N1 printskrin

Siniša Mali suočio je rezultate vlasti do 2012. godine sa današnjim platama i nezaposlenošću, dok je Dušan Nikezić odgovarao kritikama o troškovima života.

Iznete su i ozbiljne tvrdnje o poslovanju Dejana Šoškića, ali kandidata kojem se pripisuju premijerske ambicije nije bilo u studiju da odgovori.

Ko želi da vodi državu, ne može pred ekonomskim pitanjima da ostavi praznu stolicu.

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