PRAZNA STOLICA, PRAZAN PROGRAM?

"STUDENTSKA" lista nije poslala zamenu na televizijsku debatu o ekonomiji, pa su njeni protivnici pred kamerama sami tumačili njen program.

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Siniša Mali suočio je rezultate vlasti do 2012. godine sa današnjim platama i nezaposlenošću, dok je Dušan Nikezić odgovarao kritikama o troškovima života.

Iznete su i ozbiljne tvrdnje o poslovanju Dejana Šoškića, ali kandidata kojem se pripisuju premijerske ambicije nije bilo u studiju da odgovori.

Ko želi da vodi državu, ne može pred ekonomskim pitanjima da ostavi praznu stolicu.