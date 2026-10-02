FA: Presuda protiv Mančester sitija ima značajne posledice po integritet fudbala
Fudbalski savez Engleske (FA) saopštio je danas da presuda protiv Mančester sitija zbog velikog broja finansijskih prekršaja ima "značajne posledice po integritet fudbala" i najavio da pažljivo razmatra odluku nezavisne komisije.
Nezavisna komisija utvrdila je da je Mančester siti tokom gotovo decenije veštački uvećavao prihode za više od milijardu dolara, koristeći, prema navodima Premijer lige, fiktivne sponzorske ugovore koje je uspostavilo klupsko vlasništvo.
Siti je proglašen krivim po svim optužbama za ozbiljna kršenja finansijskih pravila Premijer lige u periodu od 2009. do 2018. godine, kao i po većini optužbi koje se odnose na nesaradnju sa istragom.
"Odluka nezavisne komisije ima značajne posledice po integritet fudbala. Pažljivo razmatramo odluku i njene posledice i preduzećemo odgovarajuće mere kada za to bude potrebno", navodi se u saopštenju FA.
Fudbalski savez Engleske dodao je da će "nastaviti pažljivo da prati razvoj događaja", ali da neće dodatno komentarisati slučaj dok je postupak u toku.
Mančester siti je najavio žalbu na odluku, a rok za njeno podnošenje ističe u petak.
O eventualnoj kazni za klub odlučivaće se u odvojenom i poverljivom postupku pred nezavisnom komisijom. Moguće sankcije kreću se od novčane kazne i oduzimanja bodova, do izbacivanja iz Premijer lige.
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