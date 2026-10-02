"ZNAM KO SU NAM PRIJATELJI" Vučić o Srbiji, Putinu i svojoj politici

TOKOM obilaska Manasije, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" govorio je o podršci ruskog predsednika Vladimira Putina i poručio da je njegova politika usmerena pre svega na interese Srbije.

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Na pitanje o podršci ruskog predsednika Vladimira Putina, Vučić je rekao da su njih dvojica imali "ne tako jednostavan razgovor", ali da je Putin rekao istinu – da se trudio da vodi uravnoteženu politiku.

– Ja sam vodio srpsku politiku. Mislim da je to fer. Sedim samo na jednoj, srpskoj stolici. Tako će biti i u budućnosti. Mene interesuje ova zemlja, za nju se borim, znam ko su nam prijatelji i u stanju sam da pokažem prijateljstvo i u teškim trenucima. Ova zemlja je ono što volim najviše na svetu i za nju ću se boriti – rekao je Vučić.