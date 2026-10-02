"ZNAM KO SU NAM PRIJATELJI" Vučić o Srbiji, Putinu i svojoj politici
TOKOM obilaska Manasije, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" govorio je o podršci ruskog predsednika Vladimira Putina i poručio da je njegova politika usmerena pre svega na interese Srbije.
Na pitanje o podršci ruskog predsednika Vladimira Putina, Vučić je rekao da su njih dvojica imali "ne tako jednostavan razgovor", ali da je Putin rekao istinu – da se trudio da vodi uravnoteženu politiku.
– Ja sam vodio srpsku politiku. Mislim da je to fer. Sedim samo na jednoj, srpskoj stolici. Tako će biti i u budućnosti. Mene interesuje ova zemlja, za nju se borim, znam ko su nam prijatelji i u stanju sam da pokažem prijateljstvo i u teškim trenucima. Ova zemlja je ono što volim najviše na svetu i za nju ću se boriti – rekao je Vučić.
Preporučujemo
VUČIĆ NASTAVLjA BITKU ZA SRBIJU: U poseti selu Krušar
02. 10. 2026. u 12:19 >> 13:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)