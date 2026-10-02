Terzić hteo da ga dovede u Zvezdu, on sada odlučio da završi karijeru

Odlazi kao legenda

Foto: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

Najbolji strelac u istoriji ruske reprezentacije i tamošnje Premijer lige, Artjom Dzjuba (38), doneo je odluku da zvanično okači kopačke o klin i stavi tačku na bogatu igračku karijeru.

Navijači Crvene zvezde i srpska javnost dobro pamte leto 2022. godine, kada je ovaj robusni napadač bio prva i najveća želja generalnog direktora crveno-belih Zvezdana Terzića. Zvezda je tada tražila kapitalno pojačanje u napadu za napad na Ligu šampiona, a Terzić je u izjavi za ruski „Sport Ekspres“ otvoreno poručio:

– Želimo da dovedemo Dzjubu u klub. Uz njegovu pomoć, želimo da osiguramo Ligu šampiona naredne sezone – govorio je tada Terzić, u trenucima kada je Dzjubi isticao ugovor sa Zenitom.

Ipak, do bombastičnog transfera i dolaska ruskog diva na „Marakanu“ tada nije došlo, a četiri godine kasnije, legendarni centarfor odlučio je da kaže „dosta“.

Njegov poslednji klub u karijeri bio je Akron iz Toljatija, kojem je prošle sezone pomogao da izbori opstanak u ruskoj eliti. Nakon što mu je tokom leta istekao ugovor, postojala je opcija da nastavi da igra, ali kako na njegovu adresu nisu stigle zadovoljavajuće ponude, Dzjuba je prelomio i povukao se sa terena.

Dzjuba u penziju odlazi kao istinska ikona ruskog fudbala. Sa 31 postignutim golom najbolji je strelac u istoriji „Zbornaje komande“, dok je sa čak 177 pogodaka na 470 utakmica neprikosnoveni rekorder ruske Premijer lige. Ukupno je u klupskoj karijeri postigao 248 golova i upisao 145 asistencija.

Zlatne dane doživeo je u dresu Zenita iz Sankt Peterburga, sa kojim je osvojio četiri šampionske titule, dva Kupa i četiri Superkupa Rusije, a dva puta je bio i najbolji strelac lige. Branio je i boje moskovskog Spartaka, Rostova, Arsenala iz Tule i Lokomotive.

Nacija ga posebno pamti kao heroja Mundijala 2018. godine, kada je od rezerviste postao vođa ekipe koja je na domaćem tlu stigla do četvrtfinala, a njegov gol i partija protiv Španije u osmini finala zauvek su upisani u istoriju tamošnjeg fudbala.