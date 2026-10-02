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VUČIĆ O PLANU ATENTATA U TIVTU: Sagledajte gde se nalazi Medenica i na kom potezu se kreće

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02. 10. 2026. u 12:48

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NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je danas, tokom obilaska manastira Manasija, o izjavi predsednika DNP u Crnoj Gori Milana Kneževića u vezi sa tim kako je na njega pripreman atentat

ВУЧИЋ О ПЛАНУ АТЕНТАТА У ТИВТУ: Сагледајте где се налази Меденица и на ком потезу се креће

Foto: Printskrin Informer TV

Novosti su prethodno prenele izjavu Kneževića.

- Dovoljno vam je samo da pogledate jednu stvar, sagledajte gde se nalazi Medenica i na kom potezu se kreće. Pogledajte kako zajednički odluke donose Đukanović, Kurti, gde su Đukanović, Kurti, tu je Zvicer, najopasniji ubica iz cele Evrope. Pogledajte jučerašnje potpisivanje hrvatskog arhiva sa takozvanim kosovskim. Svakome Srbinu koji želi da vidi stvari sve je jasno. Zanimljivo mi je da Crna Gora može i sa hrvatskim jezikom u Evropu. Video sam ja to mnogo ranija i kada sam vam ukazivao niste mi verovali. Da klečim na kolenima, da Srbije uđe u Evropu sa hrvatskim jezikom i još da pevamo Tompsonove pesme, to od mene da čujete nećete nikad. Mi volim svoj dom, ali da budemo za dom spremni nećemo nikada. Protiv fašizma smo se borili, fašizam i nacizam da podržavamo to Srbi nikada neće. Mislim da su ljudi sve dobro razumeli - rekao je Vučić.

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