Oglasio se selektor Portugalije nakon što je Ronaldo napustio reprezentaciju
Selektor fudbalske reprezentacije Portugala Žorže Žezus izjavio je da ništa ne može da naruši jedinstvo ekipe nakon što je Kristijano Ronaldo napustio pripremni kamp nacionalnog tima, preneli su danas britanski mediji.
Nekadašnji napadač Mančester junajteda i Real Madrida objavio je u sredu na Instagramu da je napustio reprezentaciju posle razgovora sa predsednikom Fudbalskog saveza Portugala Pedrom Proensom.
Ronaldo je počeo utakmicu protiv Velsa, koju je Portugal dobio rezultatom 1:0, dok je u trijumfu nad Norveškom od 2:1 ostao na klupi i nije ulazio u igru.
Portugalci su nakon njegovog odlaska nastavili takmičenje pobedom nad Danskom 4:2, što im je bio treći uzastopni trijumf, kojim su zadržali prvo mesto u grupi A4.
Upitan da li i dalje ima podršku igrača posle slučaja sa Ronaldom, Žezus je poručio da dešavanja van terena nisu uticala na atmosferu u ekipi.
"Da. Ne postoji ništa što bi trebalo da spreči ekipu da bude uz mene. Razumem pitanje, ali najvažnije je ono što moramo da uradimo. Stvari koje se dešavaju ne razdvajaju grupu, nisu nas razdvojile i neće nas razdvojiti“, rekao je Žezus za Sport TV, a preneo Skaj Sport.
Govoreći o eventualnom Ronaldovom povratku, selektor je istakao da želi da se fokusira na igru i rezultat protiv Danske, umesto na dešavanja koja su prethodila utakmici.
"Ovo je velika pobeda, sa četiri postignuta gola i igrom na vrhunskom nivou. To ne može da se zanemari i važnije je od svega što se dogodilo. To je ono na šta želim da se usredsredim", poručio je Žezus.
Portugal u nedelju očekuje novi duel sa Norveškom, a selektor je naglasio da je njegov tim usmeren na nastavak uspešnog niza.
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