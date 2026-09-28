Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

28. 09. 2026. u 10:04

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Philip Kangas/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ponedeljak

20.45 Belgija - Francuska GG&|1+ (1.80)

20.45 Turska - Italija |1-3&||1-3 (1.90)
20.45 Rumunija - Bosna i Hercegovina D 1-2 (1.60)

Ukupna kvota: 5.47

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