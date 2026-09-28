IGLSI KORISTE POVREDU VILIJAMSA: Bez svog superstara, Bersi nisu ista ekipa
TREĆE kolo NFL lige zatvoriće utakmica na "Soldžer fildu" gde će oslabljeni Čikago bersi pokušati da iznenade favorizovane Filadelfija iglse (2.15).
Čikago je sa velikim ambicija ušao u novu godinu nakon što je prošle dogurao do finala konferencije, ali zamalo da mu se čitava sezona prerano "završi" jer je Kejleb Vilijams povređen u duelu sa Minesotom.
Napustio je teren na kolicima zbog povrede i delovalo je da je kampanja završena za njega, ali nakon utakmice se ispostavilo da je povreda ipak nešto lakše prirode i da će van terena provesti do mesec dana.
Na Bersima je sada da u narednom periodu ostanu relevantni, pokušaju da iznenade nekog protivnika i sa prihvatljivim skorom (trenutni 1-1) dočekaju povratag svog superstar kvoterbeka kojeg će u međuvremenu zameniti Tajler Bedžent.
Večeras ih očekuje težak zadatak na njihovom "Soldžer fildu" jer u goste dolaze Filadelfija iglsi koji i ove godine imaju veoma kvalitetnu ekipu i započeli su je sa dve pobede.
Bili su bolji od Komandersa i Tajtansa, doduše samo po dva razlike, dosta teže nego što se očekivalo, ali pobedama se u zub ne gleda.
Odbrana Iglsa je ponovo veoma dobra, a kada uz to dodamo dinamični napad predvođen Barklijem, Hertsom i Smitom može naškoditi svakoj ekipi i ne čudi što su među glavnim favoritima za plasman u Superboul.
Prošle godine Bersi su iznenadili Filu na njenom terenu, ali bez Kejleba Vilijamsa ne vidimo kako je to moguće, Herts zna da samo treba da "čuva" loptu na ovom susretu i sa dosta samopouzdanja tipujemo dvojku.
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