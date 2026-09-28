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IGLSI KORISTE POVREDU VILIJAMSA: Bez svog superstara, Bersi nisu ista ekipa

Vukašin Miljković

28. 09. 2026. u 09:42

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TREĆE kolo NFL lige zatvoriće utakmica na "Soldžer fildu" gde će oslabljeni Čikago bersi pokušati da iznenade favorizovane Filadelfija iglse (2.15).

ИГЛСИ КОРИСТЕ ПОВРЕДУ ВИЛИЈАМСА: Без свог суперстара, Берси нису иста екипа

Stephen Furst / Zuma Press / Profimedia

Čikago je sa velikim ambicija ušao u novu godinu nakon što je prošle dogurao do finala konferencije, ali zamalo da mu se čitava sezona prerano "završi" jer je Kejleb Vilijams povređen u duelu sa Minesotom.

Napustio je teren na kolicima zbog povrede i delovalo je da je kampanja završena za njega, ali nakon utakmice se ispostavilo da je povreda ipak nešto lakše prirode i da će van terena provesti do mesec dana.

Na Bersima je sada da u narednom periodu ostanu relevantni, pokušaju da iznenade nekog protivnika i sa prihvatljivim skorom (trenutni 1-1) dočekaju povratag svog superstar kvoterbeka kojeg će u međuvremenu zameniti Tajler Bedžent.

Večeras ih očekuje težak zadatak na njihovom "Soldžer fildu" jer u goste dolaze Filadelfija iglsi koji i ove godine imaju veoma kvalitetnu ekipu i započeli su je sa dve pobede.

Bili su bolji od Komandersa i Tajtansa, doduše samo po dva razlike, dosta teže nego što se očekivalo, ali pobedama se u zub ne gleda.

Odbrana Iglsa je ponovo veoma dobra, a kada uz to dodamo dinamični napad predvođen Barklijem, Hertsom i Smitom može naškoditi svakoj ekipi i ne čudi što su među glavnim favoritima za plasman u Superboul.

Prošle godine Bersi su iznenadili Filu na njenom terenu, ali bez Kejleba Vilijamsa ne vidimo kako je to moguće, Herts zna da samo treba da "čuva" loptu na ovom susretu i sa dosta samopouzdanja tipujemo dvojku.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1.52)

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