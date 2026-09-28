Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Dva predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

28. 09. 2026. u 09:38

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Два предлога за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponedeljak

18.00 Gruzija - Ukrajina X (3.10)

18.00 Dubočica - Javor X (3.80)

Kvota: 11.78

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