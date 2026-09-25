ZICER U SOLNI: Kvota na Švedsku je čist poklon!

Premijera Greama Potera na klupi Švedske u zvaničnim mečevima Lige nacija donosi veliki sudar sa rekonstruisanom selekcijom Rumunije.

FOTO: Tanjug/AP/Sofia Yaker

Obe ekipe ulaze u novu B ligu (Grupa 4) desetkovane povredama u defanzivi. Domaćini su bez Hiena i Svanberga, dok novi selektor Rumuna Georgi Hadži u Stokholm stiže bez prve zvezde odbrane Radua Dragušina.

U takvom odnosu snaga, Švedska je izraziti favorit. Ofanzivna moć domaćina je zastrašujuća – tandem Viktor Đokereš i Aleksander Isak u stanju je da razbije mnogo čvršće bedeme od rumunskog.

Tradicija je apsolutno na strani „Tri krune”, a gosti iz Bukurešta već pet mečeva ne znaju za trijumf na strani. Očekuje se dominacija Poterovog tima od prvog minuta.

Poter će se uprkos problemima držati svoje napadačke filozofije sa visoko postavljenim bočnim igračima (Holm i Gudmundson). Ključ igre leži u mladim veznjacima poput Lukasa Bergvala, koji će imati zadatak da direktnim loptama u prostor „hrani“ Đokereša i Isaka.

Hadži želi brzu tranziciju po krilima. Glavno oružje biće Denis Man i Valentin Mihaila koji će pokušati da iskoriste činjenicu da je švedska trojka u odbrani (Stroud, Starfelt, Lindelef) prilično neiskusna u ovom sastavu.

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