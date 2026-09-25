Da li je ovo realno? Evo koliko je tačno gledalaca bilo na meču Srbija - Grčka

Interesovanje domaće javnosti za fudbalsku reprezentaciju Srbije dotaklo je novu najnižu tačku.

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Utakmicu prvog kola Lige nacija, u kojoj su "orlovi" na stadionu "Rajko Mitić" dočekali selekciju Grčke, uživo je pratio tačno 5.701 gledalac, piše "Sport klub".

Ova surova brojka poklopila se sa procenama izveštača sa lica mesta, ali i zvanično ogolila činjenicu da podrška državnom timu odavna nije bila slabija. Statistika kaže da je ovo deseta najslabija poseta na utakmicama nacionalnog tima u istoriji, računajući čak i prijateljske susrete.

Da slika na najvećem srpskom stadionu ne bude potpuno katastrofalna, pomogla je akcija Fudbalskog saveza Srbije. Prema nezazvaničnim informacijama, FSS je uoči meča podelio oko 1.800 besplatnih ulaznica navijačima mlađe generacije – osnovcima, lokalnim klubovima i školama fudbala, što je donekle popravilo utisak na praznim tribinama.

Koliko su navijači okrenuli leđa A timu najbolje pokazuje istorijski izveštaj. Zvanični rekord po broju gledalaca drži duel protiv Austrije odigran 6. juna 2009. godine, kada se na istom ovom stadionu okupilo maksimalnih 53.000 ljudi.

Danas, sedamnaest godina kasnije, reprezentacija ne može da privuče ni deseti deo te brojke.

Alarm za uzbunu je upaljen, a vremena za promene nema. Već u nedelju u Beograd stiže moćna Holandija, ali prema trenutnom raspoloženju sportske javnosti, teško je očekivati značajnije veći broj ljudi na tribinama.

