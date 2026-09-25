Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

Немања Пејчић

25. 09. 2026. u 08:06

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

Foto: AP Photo/Reed Hoffmann

Petak

20.45 Italija - Belgija |1+&2+ (1.45)

20.45 Poljska - BiH 1 (1.65)

21.00 Alžir - Zambija 3+ (1.85)

Kvota: 4.43

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