Tip fudbal

NOĆNI SINGL, MANJE STRESA: Uplatite, legnete da spavate i ujutro se probudite bogatiji!

Olja Mrkić

24. 09. 2026. u 15:16

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REDAKCIJA Tipa spremila vam je singl koji se igra u noći između četvrtka i petka

НОЋНИ СИНГЛ, МАЊЕ СТРЕСА: Уплатите, легнете да спавате и ујутро се пробудите богатији!

FOTO: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

Noćni singl četvrtak/petak

2.30 Atletiko Nasional - Milionarios 1

Milonarios je u boljoj poziciji na tabeli, ali nije uspeo da pobedi na tri od poslednjih pet gostovanja.
Atletiko Nasional može da ih prestigne na drugom mestu posle četiri uzastopne pobede na domaćem terenu, uz ukupnu gol-razliku 9:1.

Kvota: 1,75

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