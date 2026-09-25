Apsolutna katastrofa! Zbog ovoga je Srbija u strašnom problemu
Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je pravi šok na startu novog ciklusa Lige nacija, pošto je na domaćem terenu poražena od selekcije Grčke rezultatom 1:2.
Iako su Grci važili za autsajdere i, bar na papiru, najslabiju ekipu u grupi (naravno uz Srbiju), uspeli su da odnesu sva tri boda iz Beograda golom u samom finišu meča.
Ovaj poraz zapravo znači početak ozbiljne rezultatske agonije za izabranike Veljka Paunovića i sada situacija postaje alarmantna.
Zbog propuštene šanse na domaćem terenu, Srbija se ekspresno približila ispadanju u B diviziju Lige nacija. Da stvar bude još gora, ukoliko hitno ne naprave čudo i ne iznenade moćne Holanđane ili Nemce, "orlovi" će izgubiti mesto u drugom šeširu na decembarskom žrebu za Evropsko prvenstvo.
To znači da nas u kvalifikacijama čekaju apsolutne fudbalske "aždaje" poput Engleske ili Španije, što bi moglo potpuno da nam uništi šanse za plasman na smotru najboljih u Evropi.
Vremena za popravni skoro da nema, jer se sve rešava već u novembru!
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