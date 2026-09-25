UEFA donela odluku: On će suditi utakmicu Srbija - Holandija u Ligi nacija

SRBIJA je porazom od Grčke (1:2) počela učešće u Ligi nacija. Drugi rival je Holandija, a UEFA je odredila sudije za tu utakmicu.

FOTO: Tanjug/AP/Luis Vieira

Pravdu će deliti poljski arbitar Šimon Marčinjak sudiće, saopštila je ovog petka Evropska fudbalska unija.

Iskusni poljski sudija će na stadionu "Rajko Mitić" sarađivati sa četvoricom zemljaka i jednim Švajcarcem. Tomaš Listkijevič i Adam Kupsik su određeni za asistente, a Karol Aris će biti četvrti sudija. Pjotr Lasik biće glavni u VAR sobi, a pomagaće mu Švajcarac Fedaji San.

Utakmica drugog kola Grupe A2 Lige nacija igra se tri dana posle poraza Srbije kod kuće od Grčke (1:2) i remija Holandije kod kuće protiv Nemačke (1:1).

"Oranje" u Beograd dolazi u nedelju. Taj susret počinje u 18 časova. Obe selekcije će tražiti priliku za prvi trijumf u ovom takmičenju.

U drugom meču drugog kola iste grupe Nemačka u nedelju od 20.45 u Augsburgu dočekuje Grčku.

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