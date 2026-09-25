UEFA donela odluku: On će suditi utakmicu Srbija - Holandija u Ligi nacija
SRBIJA je porazom od Grčke (1:2) počela učešće u Ligi nacija. Drugi rival je Holandija, a UEFA je odredila sudije za tu utakmicu.
Pravdu će deliti poljski arbitar Šimon Marčinjak sudiće, saopštila je ovog petka Evropska fudbalska unija.
Iskusni poljski sudija će na stadionu "Rajko Mitić" sarađivati sa četvoricom zemljaka i jednim Švajcarcem. Tomaš Listkijevič i Adam Kupsik su određeni za asistente, a Karol Aris će biti četvrti sudija. Pjotr Lasik biće glavni u VAR sobi, a pomagaće mu Švajcarac Fedaji San.
Utakmica drugog kola Grupe A2 Lige nacija igra se tri dana posle poraza Srbije kod kuće od Grčke (1:2) i remija Holandije kod kuće protiv Nemačke (1:1).
"Oranje" u Beograd dolazi u nedelju. Taj susret počinje u 18 časova. Obe selekcije će tražiti priliku za prvi trijumf u ovom takmičenju.
U drugom meču drugog kola iste grupe Nemačka u nedelju od 20.45 u Augsburgu dočekuje Grčku.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Apsolutna katastrofa! Zbog ovoga je Srbija u strašnom problemu
25. 09. 2026. u 09:03 >> 10:22
ŠTA MU BI? Evo šta je Srbin na klupi Grčke uradio nakon gola za pobedu
25. 09. 2026. u 08:45
Srbija kao šampion ne ide na Olimpijske igre!
25. 09. 2026. u 09:55
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)