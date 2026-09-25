NOVI SELEKTORI, STARI RIVALI: Veliki test za Italiju i Belgiju već na startu Lige nacija
ITALIJA dočekuje Belgiju na startu Lige nacija, a obe reprezentacije s klupe predvode selkektori kojima će ovo biti prvi zadatak na novom poslu
Obe reprezentacije prolaze i kroz smenu generacija, dok će Roberto Mančini i Mark van Bomel pokušati da već na startu nametnu svoje ideje.
Italija je posle još jednog neuspeha u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo započela novi ciklus. „Azuri“ su u kvalifikacionoj grupi završili iza Norveške, zatim savladali Severnu Irsku u polufinalu baraža, ali su u dramatičnoj penal-seriji poraženi od Bosne i Hercegovine.
Posle tog neuspeha Gatuzo je napustio selektorsku funkciju, a kratkotrajni mandat Silvija Baldinija nasledio je Mančini. Čovek koji je Italiji doneo titulu prvaka Evrope 2021. vratio se na klupu posle tri godine i sada ima zadatak da započne novu izgradnju reprezentacije.
Mančini je za ovu akciju pozvao čak 34 igrača, među kojima je i nekoliko novih lica. U prvim prijateljskim utakmicama pod Baldinijem Italija je pobedila Luksemburg i Grčku sa po 1:0, a sada će novi selektor imati znatno teži zadatak protiv Belgije.
Ni Belgijanci ne ulaze u novi ciklus bez promena. Rudi Garsija je napustio funkciju uprkos plasmanu u četvrtfinale Svetskog prvenstva, gde je Belgija tesno poražena od kasnijeg šampiona Španije. Na njegovo mesto stigao je Mark van Bomel, kome sledi izuzetno težak početak rada.
Belgija će posle gostovanja Italiji dva puta igrati protiv Francuske, a između tih mečeva dočekaće Tursku. Ipak, Van Bomel i dalje ima ozbiljan kvalitet na raspolaganju, pošto su u ekipi Kevin de Brujne i najbolji strelac u istoriji reprezentacije Romelu Lukaku. Pre poraza od Španije Belgija je bila neporažena u 18 utakmica.
Italija će biti bez suspendovanog Alesandra Bastonija, dok zbog povreda neće igrati Federiko Dimarko, Brajan Kristante i Manuel Lokateli. Mateo Retegi nije pozvan, pa će se za mesto u špicu boriti Moiz Kin, Đanluka Skamaka i braća Sebastijano i Pio Espozito. Očekuje se formacija 4-3-3, a Pio Espozito ima pet golova na devet nastupa za reprezentaciju.
Belgija je takođe oslabljena. Tibo Kurtoa je napravio pauzu od reprezentativnog fudbala, dok su se od nacionalnog tima oprostili Aksel Vitsel i Mats Sels. Andre Onana je van stroja zbog povrede zadobijene na Svetskom prvenstvu, dok su Leandro Trosar i Žeremi Doku takođe van konkurencije. Veći prostor zato dobijaju mlađi igrači, među kojima su Mika Gods, Romeo Lavija, Malik Fofana i Matijas Fernandez-Pardo.
„Azuri“ su dobili četiri od poslednjih pet međusobnih susreta, ali obe ekipe sada počinju praktično novo poglavlje. Zbog toga bi u Rimu mogao da usledi oprezan početak, bez jasne kontrole jedne strane. Sports Mole prognozira 1:1, uz obrazloženje da bi prilagođavanje novim selektorima moglo da obeleži čitavu ovu reprezentativnu akciju.
NAŠ TIP: X (kvota 3,45)
Predlog za opreznije: X2 (kvota 1,67)
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