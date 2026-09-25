Tip fudbal

Oslabljena spoljna linija gostiju i dugi posedi: Zicer na manji broj poena u Beogradu

Olja Mrkić

25. 09. 2026. u 07:00

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Partizan – Olimpija Milano: Analiza i izostanci

Ослабљена спољна линија гостију и дуги поседи: Зицер на мањи број поена у Београду

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Olimpija iz Milana ulazi u meč prvog kola Evrolige protiv Partizana u Beogradu značajno oslabljena, pošto u sastavu neće biti američkog beka Garisona Metjuza.

Metjuz je doživeo povredu mišića tokom treninga u nedelju ujutru i trenutno trenira odvojeno od ekipe. Medicinski tim italijanskog kluba očekuje da bi mogao da bude spreman za naredni evroligaški meč protiv Virtusa, ali je njegov izostanak za duel u Beogradu definitivan.

Ovo je ozbiljan udarac za spoljnu liniju Milana, imajući u vidu Metjuzov šuterski potencijal i širinu koju daje u napadu.

Izostanak važne karike u bekovskoj rotaciji gostiju direktno utiče na organizaciju napada Milana, pogotovo u atmosferi kakvu pravi Partizanova publika.

Očekuje se da će Milano morati da uspori ritam, igra na duže posede i više se osloni na unutrašnju liniju i sporiju pozicionu igru.

Zbog smanjene rotacije na spoljnim pozicijama gostiju i pritiska koji Partizan pravi na domaćem terenu, sve sugeriše na utakmicu sa nešto većim brojem grešaka u napadu Milana i manjim brojem ukupnih poena. Uostalom, nijedan od poslednjih 14 susreta ovih dveju ekipa, a 12 je igrano u Evroligi, nije doneo više od 169 poena


NAŠ PREDLOG: 1&manje od 169,5 (kvota 3,0189)

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