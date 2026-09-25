SUMNJE U EL HELAIFIJA: Vlasnik Pari Sen Žermena pod istragom

Predsednik Pari Sen Žermena i katarske medijske grupe "BeIN" Naser el Helaifi našao se pod preliminarnom istragom francuskog pravosuđa zbog sumnje na nezakonit sukob interesa prilikom dodele televizijskih prava za Ligu 1.

Foto: Goran Čvorović

Istragu je otvorilo parisko tužilaštvo i poverilo je Finansijskoj brigadi za borbu protiv korupcije, posle prijave udruženja "Antikor". Iako je istraga otvorena još 24. aprila, za nju se saznalo tek sada, pošto je njeno postojanje otkrio sportski dnevnik "Ekip".

U središtu slučaja je sastanak čelnika profesionalnog fudbala iz jula 2024, kada se odlučivalo o prodaji prava prenosa francuskog prvenstva. "BeIN Sports" je tada ponudio 100 miliona evra za prenos jedne utakmice po kolu, dok je sportska striming platforma DAZN ponudila 400 miliona za preostalih osam.

"Antikor" sumnja da je El Helaifi učestvovao u razgovorima o prihvatanju ponude "BeIN Sportsa" i vršio pritisak na druge predsednike klubova, iako je, osim što vodi PSŽ, bio član upravnog odbora Profesionalne fudbalske lige i predsednik "BeIN Medija Grupe". Ponuda "BeIN" je na kraju prihvaćena.

El Helaifijeva odbrana kategorično odbacuje optužbe i tvrdi da za njih nema ni pravnog ni činjeničnog osnova. "BeIN" ističe i da El Helaifi, iako predsedava grupom, nema izvršne ni operativne nadležnosti u kompaniji.