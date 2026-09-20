Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

Немања Пејчић

20. 09. 2026. u 07:57

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за недељу

FOTO: Stanley Gontha, Pro Shots / Alamy / Profimedia

Nedelja

16.45 NEC - Go ahed igls 1 (1.95)

17.00 Ujpešt - Zalaegerseg 1 (1.77)

18.30 Briž - Genk 1 (1.55)

Kvota: 5.35

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