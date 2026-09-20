DELOVI STENE SE OBRUŠILI NA AUTOBUS PUN DECE KOD MOJKOVCA: Mališani hitno prebačeni u bolnicu, povređen i vođa puta (VIDEO)

VOĐA puta V.Š. zadobio je teške povrede, a četvoro lakše, među kojima troje učenika Osnovne škole "Pavle Rovinski" iz Podgorice, nakon što je sinoć kod Mojkovca došlo do saobraćajne nezgode autobusa, kojim su se podgorički osnovci vraćali sa ekskurzije, saznaju "Vijesti" nezvanično.

Foto: Instagram printskrin/ biznis_cg

Saobraćajna nesreća se dogodila u 20.35 časova u mestu Štitarička Rijeka na magistrali od Mojkovca ka Kolašinu.

Prema prvim informacijama iz Uprave policije, pretpostavlja se da se sa brda odronilo kamenje na magistralu, a da je vozač kompanije iz Budve pokušao da izbegne odron, ali je prednjim, desnim delom autobusa udario u stenu.

"Vijestima" je nezvanično rečeno da je u Opštu bolnicu u Bijelom Polju dovezeno troje dece, kao i dve odrasle osobe. Vođa puta V.Š. je zadobio teške telesne povrede u vidu preloma karlice i kičmenog pršljena, zbog čega će biti hitno transportovan u Klinički centar Crne Gore.

Povređeni su prebačeni u bjelopoljsku bolnicu jer je baš u vreme nezgode magistralom naišlo sanitetsko vozilo bolnice iz Bijelog Polja.

U koloni iza tog autobusa bio je i drugi autobus, sa đacima OŠ "Štampar Makarije", a nakon kraćeg zadržavanja oni su pod pratnjom policije u 21.10 časova krenuli ka Podgorici.

Deo dece iz havarisanog autobusa je automobilima privatnih prevoznika iz Mojkovca prevezen u Podgoricu, dok je za drugi deo došao autobus agencije koja je organizovala ekskurziju podgoričkih osnovaca.

Nekoliko roditelja je takođe došlo na mesto nezgode i preuzelo decu. U autobusu je bilo oko 90 učenika OŠ "Pavle Rovinski".

"Vijestima" je iz policije nezvanično rečeno da je policija alkotestirala vozača, te da je bio trezan.

O nezgodi je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.