Fudbal

Feđa Dudić častio igrače posle spektakularne pobede na Karaburmi (VIDEO)

У. Ћ.

19. 09. 2026. u 23:30

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Odlučio je trener kragujevačkog Radničkog da nagradi svoje igrače nakon velike pobede u Beogradu.

Феђа Дудић частио играче после спектакуларне победе на Карабурми (ВИДЕО)

Photo: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Kragujevčani su u devetom meču Superlige Srbije stigli do petog trijumfa, pošto su savladali OFK Beograd sa 5:3 i zadržali treće mesto na tabeli.

Odmah nakon utakmice, Dudić je otkrio da će njegovi fudbaleri tokom prvenstvene pauze imati osam dana odmora i priliku da se posvete porodicama.

- Momcima kapa dole, sve čestitke i dobiće osam dana slobodno, moći će da uživaju sa svojim porodicama - poručio je Dudić u razgovoru za TV Arena sport. 

Što se same utakmice i njenog ishoda tiče, Dudić nije krio zadovoljstvo.

- Prezadovoljan sam rezultatom, igrom baš i nisam, pogotovo u prvom poluvremenu, kada smo im davali neke situacije. Ovo je naših 50-60 posto u odnosu na Lučane, ili Mačvu kada smo imali punu kontrolu. Okej, danas se pitao i protivnik koji je vrlo kvalitetan. Nama je odgovarao i teren,  jer treniramo na terenu koji i nije u najboljem stanju, pa kad dođemo ovde, ovo je milina.

Kragujevčani su pod zabranom igranja pred publikom na domaćem terenu. Razlog je upad navijača na teren i napad na pojedine igrače po završetku poslednje utakmice prošlosezonskog šampionata. FSS ih je kaznio sa šest mečeva bez prisustva publike na "Čika Dači".

- Hvala svima, čestitam navijačima koji su došli, žao mi je što u sleedećem kolu neće biti publike protiv Zvezde, jer znam da bi "Čika Dača" bio mali za sve navijače koji bi došli - zaključio je Dudić.

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