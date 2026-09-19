Fudbal

Nije se zaustavilo na kartonu: Evo šta je Srđan Jovanović poručio pocrvenelom igraču Partizana

Olja Mrkić

19. 09. 2026. u 20:49 >> 21:06

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Fudbaler Partizana napravio je medveđu uslugu saigračima, ali mu ni sudija nije ostao dužan

Није се зауставило на картону: Ево шта је Срђан Јовановић поручио поцрвенелом играчу Партизана

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Partizan je u Surdulici ostao sa desetoricom igrača nakon što je Milan Vukotić u 35. minutu dobio crveni karton.

Vukotić je prigovarao arbitru Srđanu Jovanoviću, zbog čega mu je sudija prvo pokazao žuti karton.

Fudbaler Partizana je, međutim, nastavio sa prigovorima, pa mu je Jovanović pokazao i drugi karton, odnosno direktan crveni, i poslao ga u svlačionicu.

Tu međutim nije bio i kraj ove neprijatne situacije jer kada je Vukotić krenuo da napusti teren, jovanović mu je dobacio:

- J***m te u usta mala - jasno se moglo pročitati sa Jovanovićevih usana.

Inače, Radnik je samo minut kasnije iskoristio brojčanu prednost i stigao do preokreta, ali je u međuvremenu na utakmici palo još pet golova i rezultat je 4:4 na nekoliko minuta pre kraja utakmice.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ZABRANITE TOMPSONA!: Jasna poruka iz Nemačke pred njegove koncerte u toj zemlji Vidite šta se dešavalo u Vukovaru
Poznati

0 0

"ZABRANITE TOMPSONA!": Jasna poruka iz Nemačke pred njegove koncerte u toj zemlji "Vidite šta se dešavalo u Vukovaru"

POSLANICI stranke Levica (Die Linke) u gradskim skupštinama Frankfurta i Štutgarta ponovo su zatražili otkazivanje koncerata Marka Perkovića Tompsona u tim nemačkim gradovima u novembru, a kao argument iznose njegovu „etnonacionalističku propagandu i istorijski revizionizam“ činjenicu da se na nedavnom koncertu u Vukovaru ponovo čulo „Za dom spremni“.

18. 09. 2026. u 11:20

Komentari (3)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Osam golova, crveni karton i kiks Partizana: Luda utakmica u Surdulici, Radnik ispustio veliku prednost (FOTO/VIDEO)

Osam golova, crveni karton i kiks Partizana: Luda utakmica u Surdulici, Radnik ispustio veliku prednost (FOTO/VIDEO)