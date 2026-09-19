Nije se zaustavilo na kartonu: Evo šta je Srđan Jovanović poručio pocrvenelom igraču Partizana

Fudbaler Partizana napravio je medveđu uslugu saigračima, ali mu ni sudija nije ostao dužan

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Partizan je u Surdulici ostao sa desetoricom igrača nakon što je Milan Vukotić u 35. minutu dobio crveni karton.

Vukotić je prigovarao arbitru Srđanu Jovanoviću, zbog čega mu je sudija prvo pokazao žuti karton.

Fudbaler Partizana je, međutim, nastavio sa prigovorima, pa mu je Jovanović pokazao i drugi karton, odnosno direktan crveni, i poslao ga u svlačionicu.

Tu međutim nije bio i kraj ove neprijatne situacije jer kada je Vukotić krenuo da napusti teren, jovanović mu je dobacio:

- J***m te u usta mala - jasno se moglo pročitati sa Jovanovićevih usana.

Inače, Radnik je samo minut kasnije iskoristio brojčanu prednost i stigao do preokreta, ali je u međuvremenu na utakmici palo još pet golova i rezultat je 4:4 na nekoliko minuta pre kraja utakmice.