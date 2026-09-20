Nemačka tuguje! Preminuo Peter Herman, hitno se oglasili Bajern i Bajer

Poznati fudbalski trener Peter Herman preminuo je u 75. godini, a odmah su se zbog Nemčeve smrti oglasili klubovi iz Bundeslige.

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Nastupao je kao igrač u Bajeru iz Leverkuzena od 1976. do 1984. godine, a bio je član i Engersa, Nojendorfa, Hamburgera, Hama i Alemanije.

Bavio se potom trenerskim poslom. Počeo je kao pomoćnik u Leverkuzenu, potom je radui između ostalih u ekipama Bajernu iz Minhena i Borusiji..

Iako je veći deo karijere radio kao asistent, u Leverkuzenu i Fortuni imao je priliku da bude i prvi trener.

- Bio je najbolji pomoćni trener u Nemačkoj. Bio je poznatiji i poštovaniji u industriji od nekih glavnih trenera - istakao je Bajer Leverkuzen.

The Bayer 04 family mourns the loss of Peter Hermann 🙏



Peter Hermann passed away on Saturday at the age of 74, following a long, severe battle with ALS.



We are all deeply saddened by the loss of a wonderful person who helped shape football in Leverkusen over many decades. pic.twitter.com/87NxmjMNNe — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 19, 2026

Bajern Minhen se oglasio sledećim rečima:

- Herman je bio neizostavni član trenerskog štaba tokom istorijske prve triple krune u istoriji kluba 2013. godine služeći kao desna ruka glavnog trenera Jupa Hajnkesa - napisali su Bavarci.

FC Bayern mourns the loss of Peter Hermann, who has passed away at the age of 74 after a long battle with the neurological disease ALS.



Hermann was an indispensable member of the coaching staff during the historic first treble in the club’s history in 2013, serving as head coach… pic.twitter.com/Ik1A1NvBBa — FC Bayern (@FCBayernEN) September 19, 2026

Inače, Herman je preminuo u subotu od komplikacija povezanih sa neurološkim oboljenjem.

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