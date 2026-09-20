Nemačka tuguje! Preminuo Peter Herman, hitno se oglasili Bajern i Bajer
Poznati fudbalski trener Peter Herman preminuo je u 75. godini, a odmah su se zbog Nemčeve smrti oglasili klubovi iz Bundeslige.
Nastupao je kao igrač u Bajeru iz Leverkuzena od 1976. do 1984. godine, a bio je član i Engersa, Nojendorfa, Hamburgera, Hama i Alemanije.
Bavio se potom trenerskim poslom. Počeo je kao pomoćnik u Leverkuzenu, potom je radui između ostalih u ekipama Bajernu iz Minhena i Borusiji..
Iako je veći deo karijere radio kao asistent, u Leverkuzenu i Fortuni imao je priliku da bude i prvi trener.
- Bio je najbolji pomoćni trener u Nemačkoj. Bio je poznatiji i poštovaniji u industriji od nekih glavnih trenera - istakao je Bajer Leverkuzen.
Bajern Minhen se oglasio sledećim rečima:
- Herman je bio neizostavni član trenerskog štaba tokom istorijske prve triple krune u istoriji kluba 2013. godine služeći kao desna ruka glavnog trenera Jupa Hajnkesa - napisali su Bavarci.
Inače, Herman je preminuo u subotu od komplikacija povezanih sa neurološkim oboljenjem.
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