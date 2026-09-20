Tip Asova

BRANISLAV JOVANOVIĆ: Mačva uzvraća udarac

Ж. Урошевић

20. 09. 2026. u 08:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

* Bivši fudbaler Partizana, tipuje parove najkvalitetnije lige Srbije

БРАНИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ: Мачва узвраћа ударац

ronstik / Alamy / Profimedia

MOJ TIP

nedelja, 

MAČVA - MLADOST 1

Crvena zvezda - Radnički Niš 1-1

ŽELEZNIČAR - ČUKARIČKI 1

Mačva na poslednjoj utakmici u Pančevu brojne napade Železničara nije uspela da odbije. Poražena je sa 2:0, ali očekujem da već protiv Mladosti na domaćem terenu biti čvršća i ubedljivija.

Na mestu gde je protivnicima zadavao najviše problema, Železničar bi morao da odnese pobedu i nad Čukaričkim.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal