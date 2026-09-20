BRANISLAV JOVANOVIĆ: Mačva uzvraća udarac

* Bivši fudbaler Partizana, tipuje parove najkvalitetnije lige Srbije

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nedelja,

MAČVA - MLADOST 1

Crvena zvezda - Radnički Niš 1-1

ŽELEZNIČAR - ČUKARIČKI 1

Mačva na poslednjoj utakmici u Pančevu brojne napade Železničara nije uspela da odbije. Poražena je sa 2:0, ali očekujem da već protiv Mladosti na domaćem terenu biti čvršća i ubedljivija.

Na mestu gde je protivnicima zadavao najviše problema, Železničar bi morao da odnese pobedu i nad Čukaričkim.