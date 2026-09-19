Politika

VUČIĆ U 8 ČASOVA GOSTUJE NA RADIO BEOGRADU: Predsednik o najvažnijim temama u emisiji "Jutro je"

В.Н.

19. 09. 2026. u 21:38

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji "Jutro je" na Radio Beogradu.

ВУЧИЋ У 8 ЧАСОВА ГОСТУЈЕ НА РАДИО БЕОГРАДУ: Председник о најважнијим темама у емисији Јутро је

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

 - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić biće gost emisije „Jutro je“ na Radio Beogradu 1, u nedelju, 20. septembra, u 08.05 časova - navodi se na instagram stranici predsednika.

Objavu možete pogledati OVDE.

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal