VUČIĆ U 8 ČASOVA GOSTUJE NA RADIO BEOGRADU: Predsednik o najvažnijim temama u emisiji "Jutro je"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji "Jutro je" na Radio Beogradu.
- Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić biće gost emisije „Jutro je“ na Radio Beogradu 1, u nedelju, 20. septembra, u 08.05 časova - navodi se na instagram stranici predsednika.
Objavu možete pogledati OVDE.
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