Novi het-trik Rafinje za preokret nepobedive Barse protiv Sevilje
Fudbaleri Barselone savladali su Sevilju sa 3:1 u sedmom kolu španske La lige.
Barsa je zadržala stoodstotan učinak u ligi, a ako dodamo i pobedu iz jedinog preostalog meča koji su imali u sezoni, onu nad Fajnordom u Ligi šampiona, jasno je da je Barselona ove sezone jedan premoćan tim.
Meč je obeležio Brazuilac Rafinja koji je sa tri gola preokrenuo rano vođstvo Sevilje, a bio mu je to drugi uzastopni het trik pošto je tri gola upisao i u pobedi 7:2 nad Santanderom.
Savršen het trik postigao je Rafinja - po jedan gol desnom nogom, levom nogom i glavom. Tako nećšto nije učinio niko u La ligi još od Luisa Suareza.
Malo je nedostajalo da upiše i četvrti pogodak večeras i to direktno iz kornera, ali je pogodio stativu.
Barselona sada ima maksimalnih 21 bod, već šestviše od večitog rivala Real MAdrida, doduše uz meč više. Sevilja je peta sa 13 bodova i ne može niko da je prestigne do kraja kola, ali može ona da pretekne Atletiko ako "jorgandžije" izgube katastrofalno od Reala u sutrašnjem gradskom derbiju.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
SRBIJA OSTALA BEZ MEDALjE: Neslavan kraj na Svetskom prvenstvu
19. 09. 2026. u 15:23
Provocirao Srbiju, sad mora pred sud: Granitu Džaki preti pet godina zatvora?
19. 09. 2026. u 14:58
Velika prilika za prvu titulu: Iva Jović u finalu Gvadalahare!
19. 09. 2026. u 14:20
Kinez dao gol za Zvezdu na derbiju protiv Partizana
19. 09. 2026. u 14:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)