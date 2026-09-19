Fudbal

Novi het-trik Rafinje za preokret nepobedive Barse protiv Sevilje

Olja Mrkić

19. 09. 2026. u 22:57

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Fudbaleri Barselone savladali su Sevilju sa 3:1 u sedmom kolu španske La lige.

Нови хет-трик Рафиње за преокрет непобедиве Барсе против Севиље

Foto: Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Barsa je zadržala stoodstotan učinak u ligi, a ako dodamo i pobedu iz jedinog preostalog meča koji su imali u sezoni, onu nad Fajnordom u Ligi šampiona, jasno je da je Barselona ove sezone jedan premoćan tim.

Meč je obeležio Brazuilac Rafinja koji je sa tri gola preokrenuo rano vođstvo Sevilje, a bio mu je to drugi uzastopni het trik pošto je tri gola upisao i u pobedi 7:2 nad Santanderom.

Savršen het trik postigao je Rafinja - po jedan gol desnom nogom, levom nogom i glavom. Tako nećšto nije učinio niko u La ligi još od Luisa Suareza. 

Malo je nedostajalo da upiše i četvrti pogodak večeras i to direktno iz kornera, ali je pogodio stativu.

Barselona sada ima maksimalnih 21 bod, već šestviše od večitog rivala Real MAdrida, doduše uz meč više. Sevilja je peta sa 13 bodova i ne može niko da je prestigne do kraja kola, ali može ona da pretekne Atletiko ako "jorgandžije" izgube katastrofalno od Reala u sutrašnjem gradskom derbiju.

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