Barselona igra ko "blesava": Može li bedem Sevilje da zaustavi nemilosrdnu Barseloninu kaznenu ekspediciju?

Impresivan start Sevilje u novoj sezoni La Lige, nošen jednom od najboljih odbrana u ligi, stavljen je na najveći mogući ispit ovog vikenda.

FOTO: Tanjug/AP

Na njihov stadion Ramon Sančez-Pishuan stiže aktuelni šampion Barselona, koja igra u fantastičnoj formi i deluje potpuno zastrašujuće u napadu.

Sevilja u ovaj meč ulazi nakon minimalne pobede nad Deportivom iz La Korunje (1:0) sredinom nedelje, što im je bila četvrta prvenstvena pobeda u sezoni (uz jedan remi i jedan poraz). Ovo je tek treći put od sezone 2010/11. da su Rohiblankosi sakupili čak 13 bodova nakon uvodnih šest kola, što je jasan znak da će ove godine biti pošteđeni borbe za opstanak koja ih je mučila prethodnih sezona. Ipak, jedini porazi tima Luisa Garsije na domaćem terenu u poslednje vreme došli su upravo protiv giganata iz Madrida, što ukazuje na poteškoće kada dočekuju samo eltu španskog fudbala.

Sa druge strane, Barselona u potpunosti opravdava ulogu prvog favorita. Nakon uraganske pobede nad Rasing Santanderom rezultatom 7:2 u sredu, Katalonci su postavili novi klupski rekord sa sedam pobeda u svih sedam utakmica na startu svih takmičenja. Na čak pet od tih sedam duela postigli su pet ili više golova. U samoj La Ligi, Barsa je na šest mečeva dala neverovatnih 28 golova — čak 11 više od bilo kog drugog tima u ligi pred ovo kolo.

Istorijat međusobnih duela apsolutno je na strani Barselone, koja je slavila na osam od poslednjih devet okršaja ovih rivala. Jedini trijumf Sevilje u tom periodu desio se upravo na ovom stadionu prošle sezone, pa Andalužani sada imaju priliku da vežu dve domaće pobede nad Kataloncima prvi put još od marta 2007. godine.

Kada se pogleda statistička analiza, zanimljivo je da je Sevilja od svojih devet golova ove sezone samo jedan postigla u prvom poluvremenu. Takođe, primili su tačno po jedan gol na devet od poslednjih 13 domaćih utakmica u ligi. Barselona je, s druge strane, čak pet od svojih sedam pobeda ove sezone ostvarila sa tri ili više golova razlike, a na četiri od pet mečeva gde su otvarali utakmicu golom, vodeći pogodak postizali su u uvodnih 15 minuta.

U centru pažnje kod domaćih biće Džon Guridi, koji je izgubio šest od sedam duela protiv Barse, ali kad god postigne gol u La Ligi, njegov tim uglavnom ostaje neporažen (3 pobede, 2 remija). Glavna pretnja za Sevilju biće prvi strelac lige Rafinja (9 golova), koji obožava da igra protiv Rohiblankosa — na šest mečeva postigao je šest golova protiv njih, uključujući i het-trik u poslednjem međusobnom duelu u martu u kom je Barsa slavila sa 5:2.

Što se tiče izostanaka, Sevilji nedostaje Aruna Sangante, dok je kod Barselone golman Žoan Garsija morao van terena na poluvremenu u sredu zbog povrede.

NAŠ TIP: 2&GG

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA