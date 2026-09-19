Politika

"ŠUMADIJA KAŽE ISTO: 1. ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA" Brnabić pokazala šta narod misli (FOTO)

В.Н.

19. 09. 2026. u 23:23

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PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić obišla je Grošnicu kod Kragujevca i družila se sa narodom.

ШУМАДИЈА КАЖЕ ИСТО: 1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - УЈЕДИЊЕНА СРБИЈА Брнабић показала шта народ мисли (ФОТО)

Profimedia, Tanjug, društvene mreže

Kako se može videti iz objava Ane Brnabić na instagramu, atmosfera je bila na vrhuncu.

Ана Брнабић у ГрошнициFoto: brnabic a./Instagram

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Brnabić je pored fotografija sa građanima dodala: "Šumadija kaže isto - 1. Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija

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