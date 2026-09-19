"ŠUMADIJA KAŽE ISTO: 1. ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA" Brnabić pokazala šta narod misli (FOTO)

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić obišla je Grošnicu kod Kragujevca i družila se sa narodom.

Profimedia, Tanjug, društvene mreže

Kako se može videti iz objava Ane Brnabić na instagramu, atmosfera je bila na vrhuncu.

Brnabić je pored fotografija sa građanima dodala: "Šumadija kaže isto - 1. Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija