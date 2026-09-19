Spektakl na Olimpiku: Romina čelična odbrana protiv Kivuove topovnjače — ko ostaje perfektan?

Roma i Inter započeli su novu sezonu u Seriji A sa maksimalne četiri pobede u uvodnim kolima, što njihov predstojeći okršaj na Stadionu Olimpiko čini apsolutnim šlagerom petog kola.

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Oba tima ulaze u ovaj duel u sjajnoj formi, spremna da u izrazito važnom okršaju direktnih rivala za sam vrh tabele testiraju svoje šampionske ambicije.

Nakon što su prošlu kampanju završili sa pet vezanih pobeda, fudbaleri Rome nastavili su u istom ritmu i na startu nove sezone ostvarili četiri uzastopna trijumfa. Samo je dva puta u istoriji kluba Vučica imala duži trijumfalni niz u elitnom rangu (po 11 pobeda u oba navrata). Sastav koji sa klupe predvodi Đanpjero Gasperini primio je samo jedan gol u dosadašnjem toku prvenstva, što ih čini najboljom odbranom u Top 5 evropskih liga pred ovo kolo, rame uz rame sa Arsenalom i Frajburgom.

Pred domaćim navijačima Roma deluje posebno sigurno i efikasno — drugi su najefikasniji tim lige sa 12 postignutih golova ivezali su čak 14 utakmica bez poraza na svom terenu u prvenstvu (11 pobeda i 3 remija). Sve ovo daje Gasperinijevom timu ogromno samopouzdanje da pred svojim pristalicama može da sruši aktuelnog šampiona.

S druge strane, aktuelni prvak Inter u prestonicu stiže nakon spektakularnog preokreta u ponedeljak, kada su od 0:2 došli do veličanstvene pobede protiv Udinezea rezultatom 5:3 i tako sačuvali savršen učinak na startu odbrane Skudeta. Izabranici Kristijana Kivua su najefikasniji tim Serije A sa 13 postignutih golova i čak 32 šuta u okvir gola, a u poslednjih 30 ligaških okršaja pretrpeli su samo jedan poraz (23 pobede, 6 remija).

Međutim, činjenica da je Inter primio čak pet golova na poslednje dve utakmice ukazuje na određene defanzivne propuste u sastavu Nerazura. Ovaj problem je posebno izražen na gostovanjima, gde su primili najmanje dva gola na tri od poslednjih pet ligaških mečeva van svog stadiona (tri pobede i dva remija).

Istorijat međusobnih susreta otkriva da nijedan duel u istoriji Serije A nije doneo više pogodaka od ovog (ukupno 540 golova, odnosno 2.9 po meču). Nerazuri su u potpunosti dominirali u skorijoj prošlosti, ostavši neporaženi na čak 16 od poslednjih 18 duela protiv Rome (10 pobeda i 6 remija).

Pogled na statističke nizove otkriva nekoliko zanimljivih detalja: Roma je jedan od tri tima u ligi koji još uvek nije primio gol u prvom poluvremenu ove sezone, a na njihova poslednja tri domaća meča nije viđen pogodak u uvodnih 25 minuta. Sa druge strane, čak četiri od poslednjih pet mečeva Intera u Seriji A donela su više od 4.5 golova, a Milanezi su uputili tačno pet šuteva u okvir gola na četiri od poslednjih pet gostovanja.

Što se tiče pojedinaca, Paulo Dibala je već upisao četiri asistencije za Romu ove sezone (samo dve manje nego tokom cele prošle), ali protiv Intera tradicionalno teško izlazi na kraj i ima čak deset karijernih poraza protiv njih (uz 8 pobeda i 4 remija). U redovima Intera, Karlos Augusto je bio strelac prvog gola za svoj tim na poslednja dva takmičarska meča, a tri od njegova poslednja četiri pogotka za klub pala su posle 65. minuta.

Zadesele su ih i određene kadrovske brige pred ovaj duel — Evan Ndika je zbog bolesti propustio Rominu pobedu nad Torinom u ponedeljak, dok je Hakan Čalhanoglu sigurno van tima kod Intera, uz znak pitanja pored imena Džeda Spensa i Džona Stounsa.

Sa obzirom na zastrašujuću efikasnost oba tima i tradiciju međusobnih mečeva, tip da će na utakmici pasti više od 3.5 golova nameće se kao izuzetno primamljiva opcija za klađenje.

NAŠ TIP: 4+ (kvota 2,50)

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