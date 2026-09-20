Ovečkin na udaru Amerikanaca zbog Putina: Traže da mu zabrane igranje u NHL-u!
Aleksandar Ovečkin ostavio je veliki trag u svetu hokeja, a sada se našao na udaru Amerikanaca i to zbog podrške rodnoj Rusiji.
Ovečkin se našao na udaru američke javnosti zbog podrške Jedinstvenoj Rusiji, stranci aktuelnog predsednika Vladimira Putina.
Hokejaš rođen u Moskvi od 2004. godine brani boje Vašington Kapitalsa, a predvodio ih je do Stenli Kupa, koji su osvojili 2018. godine. On se našao u kampanji Putinove stranke pred parlamentarne izbore, on, zajedno sa drugim istaknutim Rusima uslikan je sa Sergejem Lavrovim, a ta fotografija završila je u spotu.
Taj potez razbesneo je američke političare, prvi se javio kongresmen Džo Vilson, republikanac iz Južne Karijere, koji je tražio da mu se zabrani igranje uz obrazloženje:
- Gospodin Ovečkin ima puno pravo na sopstvene političke stavove, aktivno učešće u promotivnim materijalima za Putinovu represivnu stranku, ali istovremeno obavlja funkciju kapitena NHL tima iz glavnog grada naše zemlje, što pokreće ozbiljna pitanja o standardima koji se očekuju od igrača koji predstavljaju ligu i svoje zajednice.
Ovečkin je odmah istupio javno i objasnio svoj potez.
- Ja sam Rus i kad završim karijeru verovatno ću živeti tamo sa svojom decom. Ja sam Rus i podržavam svoju zemlju. Ja sam za mir i ljubav i nadam se da u svetu nije važno ko ste. Nadam se da svi žele mir rekao je i dodao:
- Zamolili su me da to učinim, rekao sam „da“, jednostavno tako. Ja sam Rus i podržavam svoju zemlju - rekao je Ovečkin..
Kris Patrik, generalni menadžer Kapitalsa, rekao je za ESPN da se Ovečkin nije konsultovao s klubom oko pojavljivanja u spotu.
- Razumem zašto su ljudi ogorčeni. To je sve što bi trebalo da kažem o tome kao menadžer hokejaškog tima, a ne kao neko ko je upućen u geopolitička pitanja.
Član Kuće slavnih, čuveni češki golman Dominik Hašek (61), poznat kao oštar kritičar Putina i Rusije, rekao je da su Ovečkin i ostali učesnici u spotu „odlučili da zvanično podrže ruski imperijalistički rat u Ukrajini“.
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