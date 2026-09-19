SRBIJA NA POEN OD POBEDE: Hamad Međedović udvostručio vođstvo nad Dejvis kup reprezentacijom Litvanije
Srpski teniseri ubedljivo vode protiv Litvanaca posle prvih singlova u plej-ofu svetske grupe Dejvis kupa u niškom Čairu.
Srbija je dobila oba singla, pošto je posle Miomira Kecmanovića, koji je teže nego što se očekivalo pobedio Edasa Butvilasa sa 7:5, 1:6, 7:5, posle dva časa i devet minuta, na teren izašao Hamad Međedović i relativno lako izašao na kraj sa Viljusom Gaubasom - 6:4, 6:4.
Našim momcima potreban je još jedan poen za pobedu u meču, a sutra ćemo imati prvu priliku kada su na programu dublovi.
Pobednik ovog susreta ostaće u trci za plasman na završni turnir Dejvis kupa naredne godine i mesto među najboljih osam gde nas nema još od 2023. godine.
Uskoro opširnije...
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