Očekivan je spektakl sa golovima: Obe ekipe imaju problem sa odbranom

Mančester junajted je u ozbiljnoj krizi na početku sezone

FOTO: Tanjug/AP/Adam Davy

Posle dva uzastopna poraza pokušaće "crveni đavoli" da izbegnu novi neuspeh na gostovanju Fulamu.

Oni su u sredu ispustili dva gola prednosti protiv Brajtona i poraženi su sa 3:2, dok je Fulam istim rezultatom savladao Vest hem u Liga kupu.

Ekipa Majkla Karika osvojila je samo četiri boda u prva četiri kola Premijer lige, uz pobedu nad Ipsvičem, remi sa Evertonom i poraze od Hala i Mančester sitija. Sada joj preti opasnost da drugu sezonu zaredom ne pobedi ni u jednom od prva tri gostovanja u prvenstvu.

Posebno zabrinjava odbrana Mančester junajteda. Tim je samo jednom u šest utakmica u svim takmičenjima sačuvao mrežu, u ubedljivoj pobedi nad Sabahom u Ligi šampiona. U preostalih pet mečeva primio je najmanje dva gola u četiri navrata.

Fulam je u Premijer ligi još bez pobede. Tim Alvara Arbeloa osvojio je samo jedan bod u prva četiri kola, ali je do njega došao na teškom gostovanju Liverpulu, gde je odigrao 0:0. Pre toga su usledili porazi od Čelsija, Sanderlenda i Kristal Palasa.

"Kolibari" su, međutim, u sredu stigli do druge pobede u sezoni. U haotičnoj utakmici savladali su Vest Hem sa 3:2, a gol za pobedu postigao je Oskar Bob u 78. minutu. Ipak, odbrana Fulama je i dalje daleko od sigurne, što bi moglo da bude veliki problem protiv napada Mančester junajteda.

Fulam je prošle sezone osvojio samo jedan bod u dva prvenstvena duela sa Mančester junajtedom, dok "crveni đavoli" nisu poraženi na poslednjih 10 gostovanja na Krejven kotidžu. Poslednji put Fulam je na svom terenu slavio protiv ovog rivala u decembru 2009. godine.

Karik ne može da računa na Manuela Ugartea, Toma Hitona, Matijasa de Lihta i Amada Dijala, dok su nastupi Luka Šoa i Karlosa Balebe neizvesni. Posle odmora u Liga kupu u startnu postavu bi trebalo da se vrate Sene Lamens, Hari Megvajer, Kobi Mejnu i Bruno Fernandeš.

Fulam će biti bez Kenija Tetea, koji mora da miruje zbog protokola nakon potresa mozga, kao i Toma Kernija. Rajan Sesenjon bi mogao da se vrati posle problema sa preponom, ali će njegovo stanje biti provereno pred utakmicu.

Mančester junajted je daleko od forme koja se očekuje od njega, ali ima dovoljno kvaliteta u napadu da iskoristi probleme domaćina. Fulam je pokazao određeni napredak protiv Liverpula i Vest Hema, ali "crveni đavoli" bi mogli da prekinu njegov kratki pozitivni niz.

Ipak, GG je naš tip, jer oba tima imaju jasne probleme u odbrani. Fulam je primio najmanje dva gola u tri od prva četiri prvenstvena meča, dok je Mančester junajted u četiri od poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima primio najmanje dva gola. Istovremeno, obe ekipe su pokazale da mogu da postignu gol — Fulam je dao tri Vest Hemu, a Junajted je dva puta zatresao mrežu Brajtona. Uz takav odnos napada i odbrana, gol na obe strane deluje logičnije od klađenja na pobednika.

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