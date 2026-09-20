Saigrači se hvatali za glavu! Bivšeg engleskog reprezentativca pregazio valjak za ravnanje terena!
Navikli smo na da ništa nije nemoguće na fudbalskom terenu, ali malo šta je za ovo moglo da pripremi bilo koga od navijača.
Naime, nestvarne scene dolaze direktno sa fudbalskog terena na Tajlandu gde je bivšeg reprezentativca Engleske ni manje ni više nego pregazio valjak za održavanje terena!
Reč je o Androsu Taunsendu koji je tokom zagrevanja završio ispod valjka na opštu nevericu svih.
Njegov tim PT Pračup izašao je na zagrevanje pred meč sa Patanijem.
Uprkos tome što je lakše povređen odigrao je jedan minut u pobedi svog tima 3:0.
Saigrači Engleza su se u neverici hvatali za glavu, ali pukom srećom ozbiljnijih povreda nije bilo.
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