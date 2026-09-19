BEOGRAĐANKA RAZMONTIRALA BLOKADERE: „Podržavala sam vas, ali kako vas nije sramota koga sada nudite!“ (VIDEO)

GRAĐANKA je poručila da je u početku bila uz studente, ali da je promenila mišljenje kada je videla ko se nalazi na njihovoj listi

printskrin/instagram

Jedna Beograđanka ušla je danas u žestoku raspravu sa studentima blokaderima, poručivši im da ih je u početku podržavala, ali da su njeno poverenje izgubili zbog ljudi koje sada nude građanima.

Kako je navela, posebno joj smeta to što je na čelu njihove liste „Milov doktor“, kao i podrška osobi koja slavi zločinačku akciju „Oluja“.

– Objasnite mi, studenti, a ko je na listi? – pitala je gospođa.

– Naši profesori – odgovorila je studentkinja.

Usledio je oštar odgovor Beograđanke.

– Znači, Ilija je vaš profesor? Milogorsko go*no vi podržavate, nasilnika nad ženama? Znate kada će ta bagra izdajnička da dođe? Ja sam studente podržavala u početku, ali ovo je uzelo maha. Kako vas nije sramota? Vi ste izdajnički ološ – poručila im je ona.

Pogledajte u videu OVDE kako je sve izgledalo.

Ovo nije prvi slučaj da građani otvoreno iskazuju nezadovoljstvo blokaderima. Nedavno su blokaderi odustali od prikupljanja potpisa u Subotici, čime se otvorilo pitanje gde je nestala podrška kojom su se mesecima hvalili.

Dodatne potrese izazvao je izbor Ilije Srdanovića za nosioca liste, pošto je on, prema ranije objavljenim informacijama, sa 188. mesta postavljen na čelo.

Sve je više primera koji pokazuju da podrška blokaderima slabi čak i među građanima koji su u početku bili na njihovoj strani, ali su promenili mišljenje kada su videli ko se predstavlja kao njihova politička alternativa.

Snimak možete pogledati OVDE.

(24 sedam)