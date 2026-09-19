TURSKA I SAD SPREMAJU VELIKI DOGOVOR? Ankara otkrila da rade na "kreativnim idejama"

TURSKI ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izjavio je danas da Ankara i Vašington rade na "kreativnim idejama" kako bi bile ukinute američke sankcije Turskoj uvedene zbog kupovine ruskih raketnih sistema S-400.

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Fidan je za televiziju NTV rekao da ne može da iznese detalje tih predloga, ali je izrazio nadu da će po tom pitanju biti preduzeti pozitivni koraci, prenosi Rojters.

SAD su 2020. godine uvele sankcije Turskoj na osnovu zakona CAATSA, zbog nabavke ruskih sistema S-400, a Ankara je potom izbačena iz američkog programa razvoja i proizvodnje borbenih aviona F-35.

Turski mediji su u julu objavili da bi Turska mogla da proda sisteme S-400 jednoj zemlji Persijskog zaliva kako bi ubedila SAD da Ankari odobre prodaju aviona F-35.

Rusija je tada saopštila da je u kontaktu sa Turskom u vezi sa tim pitanjem.

(Tanjug)