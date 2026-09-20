ODBIJEN NAJMASOVNIJI NAPAD UKRAJINSKIH DRONOVA NA MOSKVU Sobjanjin: „Udar imao jedan cilj, ali neprijatelj u tome nije uspeo“

TOKOM noći odbijen je najmasovniji napad dronovima ukrajinskih snaga na glavni grad Rusije, saopštio je je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

Foto: AI generated/ChatGPT

„Od juče je oboreno više od 1.600 dronova na svim sektorima, od kojih 450 koji su leteli na Moskvu. Zahvaljujem pripadnicima protivvazdušne odbrane na njihovom požrtvovanom radu. Ipak, nekoliko dronova je stiglo do Moskovske rafinerije nafte, a jedan je pogodio stambenu zgradu. Nije bilo žrtava“, napisao je Sobjanjin na Telegramu.

On je istakao da je ovaj neviđeni napad očigledno bio organizovan sa ciljem da se poremete izbori za Državnu dumu.

„Neprijatelj u tome nije uspeo“, istakao je gradonačelnik.

(Sputnjik)