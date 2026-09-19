JOVANOV U ALEKSANDROVU: „Na ovim izborima odlučujemo da li će Srbija nastaviti da ide napred"

MILENKO Jovanov, član Predsedništva Srpske napredne stranke razgovarao je danas sa građanima u Aleksandrovu kod Subotice, gde je istakao sudbonosan značaj predstojećih izbora za dalji pravac razvoja Srbije.

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Milenko Jovanov, član Predsedništva Srpske napredne stranke razgovarao je danas sa građanima u Aleksandrovu kod Subotice, gde je istakao sudbonosan značaj predstojećih izbora za dalji pravac razvoja Srbije.

Jovanov je poručio da su pred Srbijom veoma važni izbori i da građani treba da donesu važnu odluku da li su za to da Srbija nastavi da se razvija, sledeći viziju Aleksandra Vučića i politiku mira i stabilnosti koju je trasirao, što je posebno značajno u vremenu velikih izazova i sve izraženijih tenzija u Evropi i svetu.

- Suština je sledeća: na ovim izborima odlučujemo da li će Aleksandar Vučić biti premijer ili ne. O tome se odlučuje na ovim izborima. Da je Vučić pre godinu ili dve rekao neću više, povlačim se, idem da radim.nešto drugi, sada bismo morali bi da ga molimo da se vrati, jer je renutak u svetu da se postavlja pitanje ko bi drugi mogao odgovorno i mudro da upravlja zemljom? Niko. Svakoga dana dobijamo vesti da samo što nije počeo neki novi rat. Ko drugi može da sačuva zemlju i narod? Ko drugi da sačuva majke da ne šalju sinove u rat i decu u podrume? Jedino Vučić može da sačuva zemlju i narod - rekao je Jovanov.

Objavu Milenka Jovanova možete pogledati OVDE.

On je posebno govorio o Vučićevom velikom iskustvu ne samo u unutrašnjoj, već u spoljnoj politici i njegovim međunarodnim kontaktima.

- Ko drugi ima u svom telefonu brojeve svetskih lidera? Ko ima najveće iskustvo u vođenju zemlje? Ko ima najbolje rezultate u vođenju zemlje? Ko je jedini garant mira, stabilnosti i napretka Srbije, jedino Vučić - rekao je Jovanov.

Prema njegovim rečima, suština Vučićeve politike jeste da se čuje glas naroda, da se razgovara sa ljudima, da se čuju i kritike i pohvale“.

- Tražimo podršku od ljudi da nastavimo da gradimo našu Srbiju da bude još bolje mesto za život. Zato nam je važno mišljenje građana, da čujemo šta im smeta i šta možemo da uradimo još bolje. Tražimo podršku da nastavimo sa podizanjem naše ekonomije, za još veće plate i penzije, ali ono što je najvažnije i temelj svega, a to je da Srbija ostane slobodna, samostalna i suverena zemlja - poručio je Jovanov.

Prema njegovim rečima, u narednom periodu građani treba da čuju konkretne političke programe i odgovore na pitanja koja ih najviše interesuju.

- Šta fali razgovoru? Razgovor je za političare, da se čuju programi. Zato treba na teren, treba razgovarati u svakoj kući i sa svakim čovekom. Treba čuti kritiku, treba čuti pohvalu, ali treba razgovarati. Da prevaziđemo razlike i pružimo ruku. Želimo dq ujedinimo Srbiju, da pomirimo Srbiju, a onda ujedinjeni da idemo napred - rekao je Jovanov i jasno poručio:

- Želimo da pomirimo i ujedinimo Srbiju, a onda ujedinjeni idemo napred, na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Zato, 25. oktobra svi kao jedan, za broj 1, za listu "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija" i idemo snažno i zajedno u nove pobede za našu zemlju. Živela Srbija! - poručio je Jovanov.