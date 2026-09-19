PANIKA U HUMSKOJ: Partizan ne mrda sa dna!

Pogoršava se stanje u crno-beloj porodici, a rešenja ni na vidiku...

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Partizan se posle 10. kola Superlige Srbije nalazi na 11. mestu sa osam bodova, a remi 4:4 sa Radnikom u Surdulici nije doneo promenu koja bi značajno popravila situaciju crno-belih. Ekipa Saše Ilića ostala je zacementirana u plej-autu i dodatno sebi otežala put do najboljih šest ekipa u državi, koliko će ih igrati u ovosezonskom plej-ofu.

Tim iz Humske je do sada odigrao devet utakmica, uz dve pobede, dva remija i čak pet poraza i ostavio veoma tanak utisak. Golovi i padaju, efikasni su crno-beli što smo između ostalog videli i protiv jedne izuzetno čvrste i disciplinovane ekipe kao što je Hetafe, ali je ogroman problem odbrana.

To potvrđuje i gol-razlika dosadašnjeg dela Superlige, koja je u minusu kada govorimo o "parnom valjku". Postigli su 17, a primili, verovali ili ne, čak 19 golova. U proseku crno-beli primaju 2,1 gol po meču.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages Saša Ilić

Partizan ima i jednu utakmicu manje od većine rivala, ali se i dalje nalazi praktično u zoni ispadanja, s obzirom na to da četiri poslednjeplasirana tima idu u Prvu ligu Srbije ove sezone (kao i prošle).

Crno-beli su posle subotnjeg programa preskočili Radnički Niš i Mačvu, koji takođe imaju po osam bodova, ali oba tima tek treba da odigraju svoje utakmice 10. kola. Radnički Niš u nedelju gostuje Crvenoj zvezdi na "Marakani", dok Mačva dočekuje Mladost iz Lučana. Ispod svih je Zemun sa tri boda.

Partizan je na bod od OFK Beograda, koji zauzima 10. mesto sa devet, Čukarički i Železničar imaju po 11, dok je Mladost sedma sa 13 bodova. Isto toliko ima i Novi Pazar koji je prvi iznad plej-of crte, bod više osvojio je Radnik, dok četvrtoplasirani IMT ima 15 osvojenih poena. Treći je kragujevački Radnički sa 17 bodova, druga je Vojvodina sa 22, dok lidersku poziciju drži Crvena zvezda sa sakupljenih 25 bodova iz devet mečeva.