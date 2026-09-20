Mreže će se tresti na obe strane
Stadion "Metropolitano" će u nedelju biti poprište novog madridskog derbija
Atletiko je četvrti na tabeli sa 13 bodova, dok Real ima dva boda više i nalazi se na drugom mestu.
Atletiko je u prvih šest kola upisao četiri pobede, remi i poraz. Posle neuspeha protiv Atletik Bilbaa i Liverpula, Simeoneov tim je odgovorio u velikom stilu, pobedivši Real Sosijedad 3:0, a zatim i Osasunu čak 4:0.
Posebno je važan napadački učinak domaćina. Atletiko je u poslednja dva prvenstvena meča postigao sedam golova, a Džonatan Dejvid je bio strelac protiv Osasune i trebalo bi ponovo da predvodi napad. Uz njega se očekuju Li Kang-in i Aleks Baena.
Ni Real nema problema sa efikasnošću. Madriđani su u šest prvenstvenih utakmica postigli čak 17 golova, a u poslednja tri ligaška meča redom su slavili 4:1 protiv Reala Sosijedada, 4:1 protiv Raja Valjekana i 3:2 protiv Elčea.
Poslednji rezultat posebno je zanimljiv za tipovanje, jer je Real protiv Elčea primio dva gola, kao što je i u nekim prethodnim utakmicama ostavljao prostor protivniku. Vinisijus Žunior i Kilijan Mbape trebalo bi da predvode napad gostiju, dok se u tim vraća i Džud Belingem.
Atletiko ima nekoliko kadrovskih nedoumica, pre svih oko Hulijana Alvareza, Pabla Bariosa i Aleksandera Serlota. Alvarez je propustio poslednja dva meča zbog problema sa mišićem i malo je verovatno da će početi utakmicu.
Real će biti bez Edera Militaa, Rodriga i Ferlana Mendija, ali Žoze Murinjo ima dovoljno ofanzivnih opcija. Real je u dosadašnjem delu sezone pokazao da može da postiže golove u serijama, ali i da nije nedodirljiv u defanzivi.
Poslednji međusobni susret u martu završen je pobedom Reala 3:2, dok je Atletiko prošle sezone na svom terenu slavio čak 5:2. Uz njihovu sadašnju golgetersku formu i činjenicu da nijedna strana ne deluje potpuno sigurno pozadi, scenario sa golovima na obe strane ima jasno uporište u dosadašnjim rezultatima.
NAŠ TIP: GG (kvota 1,57)
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