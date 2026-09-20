Društvo

PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO, TEMPERATURA DO 32 STEPENA: U popodnevnim časovima mogući i pljuskovi

В.Н.

20. 09. 2026. u 07:01

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U Srbiji pretežno sunčano i toplo uz malu ili umerenu oblačnost.

ПРЕТЕЖНО СУНЧАНО И ТОПЛО, ТЕМПЕРАТУРА ДО 32 СТЕПЕНА: У поподневним часовима могући и пљускови

Foto: AI/Gemini

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, posle podne kratkotrajna kiša ili pljuskovi ponegde na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje.

Najniža temperatura od 10 do 17, a najviša od 28 stepeni do 32 stepena.

Slab do umeren, severni vetar.

Tokom večeri i noći postepeno naoblačenje sa severa koje će u drugom delu noći tek ponegde u Vojvodini usloviti pojavu kratkotrajne kiše, pojačanje severozapadnog vetra i pad temperature.

Vreme u Beogradu

I u Beogradu pretežno sunčano i toplo uz malu ili umerenu oblačnost.
Najniža temperatura oko 17, a najviša oko 30 stepeni. Vetar slab do umeren, severni.
Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti i pojačanje severozapadnog vetra.

Vreme narednih dana

Sledeće sedmice će u Srbiji temperatura biti u postepenom padu, u ponedeljak će dnevna temperatura biti od 23 na zapadu do 28 stepeni na istoku, dok će od utorka nakon svežeg jutra, u većini dana dnevna temperatura biti u intervalu od 19 do 24 stepena.

Tokom dana će biti promenljivo oblačno, u ponedeljak i utorak uz umeren i jak severozapadni vetar, a padavine se očekuju ponegde u centralnim i južnim predelima Srbije.

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