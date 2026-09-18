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PREMINUO PILOT, NESREĆNOM ČOVEKU NIJE BILO SPASA: Novi detalji pada avion kod Vinkovaca

В.Н.

18. 09. 2026. u 11:57

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PILOT aivona koji je jutros pao kod Vinkovaca podlegao je povredama, javljaju hrvatski mediji.

ПРЕМИНУО ПИЛОТ, НЕСРЕЋНОМ ЧОВЕКУ НИЈЕ БИЛО СПАСА: Нови детаљи пада авион код Винковаца

Foto: Printsrkin/Jutjub/ Al Jazeera Balkans

Kako se navodi, uprkos pokušajima reanimacije pilot je preminuo.

Podsetimo, avion je pao u mestu Rokovci kod Vinkovaca, a na lice mesta odmah su upućene i hitne službe.

Poslat je i helikopter za hitan medicinski prevoz, ali i pored svih napora hitne medicinske službe pilot je proglašen mrtvih.

(Telegraf.rs)

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