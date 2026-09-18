PREMINUO PILOT, NESREĆNOM ČOVEKU NIJE BILO SPASA: Novi detalji pada avion kod Vinkovaca
PILOT aivona koji je jutros pao kod Vinkovaca podlegao je povredama, javljaju hrvatski mediji.
Kako se navodi, uprkos pokušajima reanimacije pilot je preminuo.
Podsetimo, avion je pao u mestu Rokovci kod Vinkovaca, a na lice mesta odmah su upućene i hitne službe.
Poslat je i helikopter za hitan medicinski prevoz, ali i pored svih napora hitne medicinske službe pilot je proglašen mrtvih.
(Telegraf.rs)
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