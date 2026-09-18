PUŠTAO IM MOCARTA U MRAKU! Kako je Radovan Karadžić "hipnotisao" fudbalere Sarajeva i Crvene zvezde

Nostalgija i istorijski arhivi ponovo su pokrenuli priču o prošlosti nekadašnjeg lidera bosanskih Srba, Radovana Karadžića, koji danas u 81. godini služi doživotnu kaznu zatvora u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Foto: AP Photo/Peter Dejong, Pool

Povod za podsećanje na njegovu predratnu lekarsku karijeru bila je fotografija sa utakmice Sarajevo – Rijeka iz 1987. godine, snimljena na stadionu Koševo. U prvom planu je legendarni igrač i trener Rijeke Vladimir Lukarić, dok se u pozadini jasno vidi Karadžić.

Pitanje koje mlađe generacije često postavljaju glasi: Otkud Radovan Karadžić u vrhu jugoslovenskog fudbala?

Sredinom sedamdesetih godina prošlog veka, angažovanje sportskih psihologa postalo je trend u jugoslovenskom fudbalu. Klubovi „velike četvorke“ – Crvena zvezda, Partizan, Dinamo i Hajduk – već su radili na mentalnoj pripremi igrača. Tadašnji predsednik FK Sarajevo, Svetozar Vujović, odlučio je da prati taj trend i angažuje Karadžića kako bi podigao formu ekipe.

Prema svedočenjima bivših igrača, pre svega legendarnog kapitena Sarajeva i kasnijeg selektora reprezentacije BiH Faruka Hadžibegića, Karadžićeve metode često su izazivale podsmeh.

Hadžibegić se prisetio seansi na kojima je Karadžić okupljao fudbalere i pričao im duge priče o Komunističkoj partiji, Josipu Brozu Titu i bitkama na Sutjesci i Neretvi.



Još detaljniji bio je Predrag Pašić, takođe član zlatne generacije Sarajeva. On je opisao kako je Karadžić gasio svetla, puštao Mocarta i Betovena, i tražio od fudbalera da vizualizuju različite scenarije. Posebno pamte kada im je puštao Rimski-Korsakovljev „Bumbarov let“ i tražio da u potpunom mraku zamišljaju kretanje pčele kroz prostoriju. Dok su jedni spavali, drugi su jedva zadržavali smeh. Ipak, Pašić ističe da je Karadžić već tada posedovao izuzetnu moć ubeđivanja i komunikacije, veštinu koju će kasnije preusmeriti u politiku.

Nakon osmogodišnjeg angažmana na Koševu, Karadžić je kratak period proveo i kao psiholog beogradske Crvene zvezde. Ubrzo nakon toga, potpuno je napustio medicinsku praksu i posvetio se politici, postavši lider Srba u Bosni i Hercegovini tokom ratnih sukoba devedesetih godina.

Njegov politički i ratni put okončan je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Žalbeno veće mu je 2019. godine preinačilo prvostepenu kaznu od 40 godina u doživotni zatvor.

Velika Britanija je nakon pravosnažne presude ponudila da preuzme izdržavanje kazne, pa je Karadžić u maju 2021. godine prebačen u zatvor na ostrvu Vajt, ustanovu poznatu po čuvanju nekih od najozloglašenijih zatvorenika u britanskoj istoriji.