NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
17.00 Lahti - Jaro 1 (1.58)
18.30 Volfsburg - Darmštat 1 (1.58)
20.45 Briton feri - Trefelin 1 (1.55)
Kvota: 3.87
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
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