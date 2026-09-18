Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

Немања Пејчић

18. 09. 2026. u 08:46

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

Tanjug/Christian Charisius/dpa via AP

Petak

17.00 Lahti - Jaro 1 (1.58)

18.30 Volfsburg - Darmštat 1 (1.58)

20.45 Briton feri - Trefelin 1 (1.55)

Kvota: 3.87

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