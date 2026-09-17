Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

Немања Пејчић

17. 09. 2026. u 08:43

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: FK Crvena zvezda

Četvrtak

18.00 Levadija - Tameka 1 (1.21)

19.45 Dinamo Mahačkala - CSKA Moskva X2 (1.37)

20.00 Železničar Pančevo - Crvena Zvezda |1+&2+ (1.35)

Kvota: 2.24

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