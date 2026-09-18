ALONSOVA KAZNENA EKSPEDICIJA STIŽE U ZAPADNI LONDON: Pčele su desetkovane, čeka nas puna mreža golova

Večeras se igra uzbudljiv derbi Zapadnog Londona između Brentforda i Čelsija.

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Ekipa Ćabija Alonsa stiže u goste neporaženim „Pčelama“ u meču koji obećava dosta golova, ali i taktičkih nadmudrivanja pre odlaska na reprezentativnu pauzu.

Čelsi ulazi u ovo 5. kolo Premijer lige sa 4. pozicije i 7 osvojenih bodova. Plavci pod vođstvom Alonsa igraju izuzetno atraktivan, ali i rizičan fudbal – postigli su 18 golova u svim takmičenjima, ali su primili čak 12. Posle poraza od Arsenala (2:1) i neočekivanog remija sa Halom (2:2), traže povratak na pobednički kolosek. [1, 2, 3]

Brentford je trenutno 5. na tabeli sa samo bodom manje (6). Ekipa Kita Endrjuza još uvek nema poraz u novoj sezoni (jedna pobeda nad Totenhemom od 3:0 i čak tri vezana remija u ligi).

Domaćin ima ogromne probleme u defanzivi i veznom redu. Zbog povreda sigurno ne igraju kapiten Nejtan Kolins, Matijas Jensen, Džoš Dasilva i Sep van den Berg.

Alonso ima znatno širi roster, iako su pod znakom pitanja Žoao Pedro i Moizes Kaisedo. Ukoliko Pedro ne bude spreman, u startnih 11 uskače iskusni Deni Velbek, dok će glavne konce vući raspoloženi Kol Palmer i Morgan Rodžers.

Čelsi pod vođstvom Ćabija Alonsa ove sezone igra "totalni fudbal". Na njihovim utakmicama u proseku pada neverovatnih 4.7 golova. Plavci postižu golove kao na traci (već 18 ove sezone), ali je defanziva izuzetno ranjiva – primili su čak 12 golova. Opcija da oba tima daju gol (GG) je praktično standard na njihovim mečevima.



NAŠ TIP: 2 & GG (3.40)