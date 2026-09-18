EVO GDE JE PEĐA MIJATOVIĆ - Prvo pojavljivanje od odlaska iz Partizana (FOTO)
Proslavljeni fudbaler posetio rodnu Podgoricu.
Mnogi navijači Partizana pitali su se gde je Predrag Mijatović (57), pošto se potpuno povukao iz javnosti otkako je napustio sve funkcije u Partizanu.
Legendarni napadač se u oktobru 2024. vratio u Humsku na nagovor Rasima Ljajića, a zajedno s njim stigli su još Danko Lazović i Milka Forcan. Privremena uprava je nakon nekoliko meseci dobila petogodišnji mandat, ali vrlo brzo su usledili unutrašnji problemi.
Čuveni Mijat bio je potpredsednik crno-belih zadužen za sportska pitanja, ali je zbog sukoba mišljenja, mimoilaženja u stavovima i javnim prepucavanjem sa najbližim saradnicima odlučio da podnese ostavku. Sve se to dešavalo odmah posle vanredne Skupštine, koja je održana 1. juna ove godine.
Od tada se povukao u ilegalu, a povremeno se javljao samo španskim medijima kako bi komentarisao aktuelnu situaciju u Real Madridu, u kom je ostavio dubok trag kao igrač i sportski direktor.
Ipak, sada je Đorđije Ćetković (43) na svom Instagram profilu objavio fotografiju sa svojim ujakom i otkrio da je čuveni golgeter boravio u Crnoj Gori. Zanimljivo, Peđin sestrić je takođe napustio Partizan, gde je prvo bio trener mlađih kategorija, a potom i pomoćnik u prvom timu. Trenutno obavlja funkciju sportskog direktora u Sutjesci iz Nikšića.
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