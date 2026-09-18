EVO GDE JE PEĐA MIJATOVIĆ - Prvo pojavljivanje od odlaska iz Partizana (FOTO)

Proslavljeni fudbaler posetio rodnu Podgoricu.

FOTO: Z. Jovanović

Mnogi navijači Partizana pitali su se gde je Predrag Mijatović (57), pošto se potpuno povukao iz javnosti otkako je napustio sve funkcije u Partizanu.

Legendarni napadač se u oktobru 2024. vratio u Humsku na nagovor Rasima Ljajića, a zajedno s njim stigli su još Danko Lazović i Milka Forcan. Privremena uprava je nakon nekoliko meseci dobila petogodišnji mandat, ali vrlo brzo su usledili unutrašnji problemi.

Čuveni Mijat bio je potpredsednik crno-belih zadužen za sportska pitanja, ali je zbog sukoba mišljenja, mimoilaženja u stavovima i javnim prepucavanjem sa najbližim saradnicima odlučio da podnese ostavku. Sve se to dešavalo odmah posle vanredne Skupštine, koja je održana 1. juna ove godine.

Od tada se povukao u ilegalu, a povremeno se javljao samo španskim medijima kako bi komentarisao aktuelnu situaciju u Real Madridu, u kom je ostavio dubok trag kao igrač i sportski direktor.

Ipak, sada je Đorđije Ćetković (43) na svom Instagram profilu objavio fotografiju sa svojim ujakom i otkrio da je čuveni golgeter boravio u Crnoj Gori. Zanimljivo, Peđin sestrić je takođe napustio Partizan, gde je prvo bio trener mlađih kategorija, a potom i pomoćnik u prvom timu. Trenutno obavlja funkciju sportskog direktora u Sutjesci iz Nikšića.