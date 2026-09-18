MILOV ODABRANI DOKTOR: Knežević razmontirao Srdanovića i njegovu aferu sa Đukanovićem

MILAN Knežević lider DNP-a oglasio se povodom predstavnika "studentske" liste Ilije Srdanovića.

FOTO: Savo PRELEVIC / AFP / Profimedia

Njegovu objavu prenosimo u celosti:

- Svako ima svog izabranog doktora da mu pregleda grlo, prepiše recept za reumu, izmjeri pritisak, pošalje na skener i ohrabri ga riječima: “Čuvajte se promaje!” Tako i Milo Đukanović ima svog izabranog doktora, njegov izabrani doktor slučajno se zove Ilija Srdanović, a koji je opet slučajno nosilac blokaderske liste, koga su opet slučajno postavili ostaci ostataka pokojne Demokratske stranke i LSV-a. Sve neke namjerne slučajnosti, da i Poaroa zaboli glava. Biti lični doktor Mila Đukanovića nije mala funkcija, uvijek možeš da se pohvališ kako si najzaslužniji za njegov preplanuli ten i zaustavljenu mladost dok po podgoričkim i primorskim lokalima pjevuši Tompsonove pjesme i pravi selfije za tik-tok. I tako, dok Milo sluša Tompsona, studenti koji su godište moje majke slušaju doktora Iliju, koji opet sluša Bojana Pajtića, Dušana Petrovića i Nenada Čanka, a koji svi kolektivno slušaju Mila, ali ne Lompara, već Đukanovića. Zato bi bilo poštenije da su braća Vetingovci i sestre Vetingovke direktno postavili za nosioca liste Mila Đukanovića. Ima sve uslove da im bude predvodnik, mrzi Srbiju, mrzi Aleksandra Vučića, mrzi SPC, mrzi patrijarha, što znači da nikako ne može biti vetingovan. Ako tome dodamo Đukanovićev lični razlog, jer Vučiću ne može oprostiti 30. avgust 2020. i pobjedu srpskog naroda na izborima u Crnoj Gori, onda i ne čudi što su svi crnogorski kriminalni i državni kapaciteti usmjereni na rušenju Srbije i Aleksandra Vučića.

To što Milo Đukanović ne može Aleksandru Vučiću oprostiti 30. avgust, ima svoj ideološki kontekst, da ne kažem patološko opravdanje, ali Vučiću isti taj datum ne oprašta ni jedan broj Srba iz Crne Gore koji su zahvaljujući njemu došli na vlast, i čim su sjeli u fotelje postali su Crnogorci, ili "crnogorski Srbi", kako bi Briselu pokazali da su posebniji od onih u Srbiji i Republici Srpskoj, jer su spremni da ispune sve što im se naredi. Tako dolazimo do jednostavnog zaključka, oni koji najviše kukaju kako se Srbija miješa u unutrašnje prilike u Crnoj Gori, u stvari čine sve da je destabilizuju i instaliraju svoje satelite koji treba da završe nacionalnu dezintegraciju srpskog naroda. U tom poduhvatu jednako učestvuju Đukanović i Spajić, i to je njihov zajednički imenitelj, porušiti i izbrisati tragove sopstvenog političkog nastanka. I sad pitam sve one salonske Srbe iz Crne Gore koji pogiboše na fejsbuku za Kosovom, koji leleču za Rusijom, koji vrište: “Ne u moje ime”, dok vlada u kojoj ministruju Srbi, šalje predstavnika da slavi etničko čišćenje Srba u Hrvatskoj, smeta li vam kad vas Vesna Medenica naziva “četničkom bagrom” čekirajući kartu za bjekstvo od pravde u ordinaciji doktora Srdanovića?A ko joj je preporučio Iliju Srdanovića kao doktora za sve oboljele iz DPS-a? Biće da je Aleksandar Vučić, jer on je kriv što smo priznali Kosovo, tri puta glasali da smo genocidni, proslavljali etničko čišćenje Srba iz srpske Krajine, sto puta uveli sankcije Rusiji, poslali vojnike da obučavaju Ukrajince kako ubiti Ruse, zabranili saučešća i pjesme o srpskim generalima i herojima, i onda još kažemo da nikad nismo izdali Srbiju. A možda i nismo, jer smo ih toliko počinili u Dvadeset prvom vijeku da više nismo u stanju ni jednu novu izdaju da prepoznamo. Ili što bi neki radiolozi rekli dok izbjegavaju da saopšte dijagnozu pacijentu: “Mutan je nešto snimak. Možda imaš rak, ali ne mora to ništa da znači ako ostaneš živ.” E tako i na političkom skeneru dr Ilije Srdanovića neki neće da vide Mila Đukanovića jer im je lakše da mrze Vučića nego da vole Srbiju. Ili što bi rekla Vesna Medenica: “Uzela sam kartu za Beograd da idem kod tog Srdanovića Milovog pa ćemo viđeti mila…” Na kraju svi završimo u Beogradu, jedino Srdanović završi na listi, da li DPS-a ili blokadera, dođe mu na isto. Važno da nije sa četničkom bagrom, jer Severina ne bi mogla preko toga preći, a nju više nema ko da vetinguje.

BONUS VIDEO: Ilija Srdanović je deo mreže koju je formirao Dinko Gruhonjić